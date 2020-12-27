Hem korona virüs ile mücadele ettiler, hem de 800 bini aşkın hastaya hizmet verdiler
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Hem korona virüs ile mücadele ettiler, hem de 800 bini aşkın hastaya hizmet verdiler

27.12.2020 12:03 | Son Güncelleme: 27.12.2020 12:09

Hem korona virüs ile mücadele ettiler, hem de 800 bini aşkın hastaya hizmet verdiler Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr.

Hem korona virüs ile mücadele ettiler, hem de 800 bini aşkın hastaya hizmet verdiler

DİYARBAKIR - Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ, korona virüsün Türkiye'de ortaya çıktığı günden şimdiye kadar hastanelerinde 111 bin 766 ameliyat yapıldığını, 662 bin hastanın poliklinikte tedavi edildiğini ve 69 bin 900 hastaya acil travmatoloji olarak bakıldığını söyledi.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ, korona virüsün ortaya çıktığı günden şimdiye kadar geçen sürede hastanelerinde verdikleri hizmetin istatistiklerini açıkladı. Dicle Üniversitesi Hastanesinin bin 260 yatak kapasitesine sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Akdağ, "Hastanemiz Batman, Siirt, Muş gibi birçok il ve ilçelerle iletişimi olan, hasta kabul eden potansiyelde büyük bir hastane konumundadır. Bizim hastanemizin bu yüksek potansiyeli ile beraber bilindiği gibi tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs var, korona virüs ile beraber özellikle ön planda salgın ile mücadele kapsamında birtakım programlar ve planlamalar yapıldı. Bütün hastaneler ona göre planlamalarını yaptılar. Bizler de çok özellikli binalarımızdan biri olan kardiyoloji binamızı pandemi hastanesi ilan ederek burada hastalarımızı normal hastalardan ayrı olarak gerek poliklinik düzeyde gerekse klinik ve yoğun bakım düzeyinde bu hastaları kabul etmeye başladık. Tabi burada pandemi ile birlikte aynı zamanda bizim acil binamız mevcut ve burada çok yoğunluklu olan hasta gruplarımız da ulunuyor. Bizler bu hastaların hepsini kabul ederek tedavilerini yaptık ve yapmaya devam ediyoruz" dedi.

"Hastanelerimizde çalışmalarımızı korona virüse rağmen aksatılmadan devam etti"

Acil servise kabul edilen hasta sayısı hakkında bilgi veren Prof. Dr. Akdağ, "Korona virüs sürecinden bu yana 69 bin 900 hasta acil travmatoloji olarak kabul etmişiz. Bu hastalarımız içerisinde ayak kırıkları, kafa kırıkları, vücut travmaları, acil ameliyatlar, gibi ve yine bu hastalar içerisinde 662 bin hasta ise poliklinikte kabul etmişiz. Tabi bu saydıklarım korona virüs dışında hastanemizde kabul ettiğimiz hastalardır. Bu rakamlarını verdiğim hastalardan 111 bin 766'sına ameliyat ve cerrahi işlem yapmışız. Bunların içerisinde korona virüs olanları da pandemi hastanemizde ameliyat etmişiz. Hizmetlerimizde çalışmalarımız korona virüs nedeniyle asla aksatılmadan devam etti. Kardiyoloji binamız pandemi hastanesi ilan edildikten sonra hastanemizin bir bölümünü kardiyoloji bölümü yaptık bu hastalarımızın mağdur olmalarına izin vermedik" diye konuştu.

Hem korona virüs ile mücadele ettiler, hem de 800 bini aşkın hastaya hizmet verdiler
Hem korona virüs ile mücadele ettiler, hem de 800 bini aşkın hastaya hizmet verdiler
Hem korona virüs ile mücadele ettiler, hem de 800 bini aşkın hastaya hizmet verdiler
Hem korona virüs ile mücadele ettiler, hem de 800 bini aşkın hastaya hizmet verdiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEDAT IRMAK

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