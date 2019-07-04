Hem kesintisiz hizmet hem de ülke ekonomisine katkı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, bakım onarım ve yol yardım araçları ile vatandaşa kesintisiz hizmet sunmasının yanı sıra kamu kaynaklarını da koruyor. Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer alan araçlar ile kurum bütçesine ciddi katkı sağlandı. Araçların periyodik bakımı, sahada kurtarma ve görev esnasında arıza yaşamaları durumunda erken müdahalede bulunmak için alınan bakım onarım ve yol yardım araçları ile çalışmaların aksamasının önüne geçiliyor. Bu kapsamda, Muradiye'de yer alan şantiyede görev yapan ekipleri Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Daire Başkanı Kemal Anaç, Bakım Onarım Şube Müdürü Serdar Akdeniz ile birlikte ziyaret etti. İş makineleri ve araçlarda yapılan bakım onarım çalışmalarını yakından takip eden Anaç, mobil bakım onarım araçlarının hizmete girdiği 2017 yılı Ağustos ayından bu yana Manisa merkez ve 15 ilçede toplamda 2 bin 76 adet bakım ve onarım hizmeti yaptıklarını belirtti.

"Kamu yararını ön planda tutuyoruz"

Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Daire Başkanı Kemal Anaç, "İl genelinde yürüttüğümüz faaliyetleri hızlı ve kaliteli bir şekilde hayata geçirmek için kalıcı çözümler üretmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda sahada görev yapan ve arızalanan araçlarımızın bakım ve onarımını mobil ekibimiz ile 7 gün 24 saat yapabiliyoruz. Böylelikle hem zamandan hem de maliyetten tasarruf ederek vatandaşlarımıza kesintisiz hizmet veriyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda kamu kaynaklarını korumak ve daha verimli kullanmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler