Hem kendi hem de başkalarının canını hiçe saydılar
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Hem kendi hem de başkalarının canını hiçe saydılar

Hem kendi hem de başkalarının canını hiçe saydılar Karabük'te ters yönde giden sürücüler ile kamyonet kasası ve otomobil kaputunda giden gençler hem kendi hem de başkalarının canını tehlikeye attı.

17.08.2020 20:47 | Son Güncelleme: 17.08.2020 20:52

Hem kendi hem de başkalarının canını hiçe saydılar

KARABÜK - Karabük'te ters yönde giden sürücüler ile kamyonet kasası ve otomobil kaputunda giden gençler hem kendi hem de başkalarının canını tehlikeye attı.

Ankara yönünden Karabük yönüne giden otomobilin sürücüsü Cumayanı köyü mevkisinde ters yönde giden otomobili görünce cep telefonu kamerasıyla kayda girdi.

Hız göstergesini gösterip 97 kilometre hızla gittiğini gösteren sürücü, ters yönde giden otomobilin hızına yaklaşamadığını belirtti.

Karşı yönden gelen araçlara aldırış etmeden ilerleyen otomobilin akıbeti ise kaydın sona ermesiyle bilinmiyor.

Kastamonu-Karabük Karayolu Kadıbükü köyü mevkisinde ters yönde ilerleyen otomobilin sürücüsü de hem kendisinin hem de başkasının hayatını tehlikeye attı.

Ters yönde ilerleyen otomobili görünce şaşkınlık yaşayan kadın sürücü korna çalarak uyarıda bulundu. Cep telefonu kamerasıyla kayda giren kadın sürücü durdurduğu otomobilinden inip ters yönde giden otomobili görüntülemeye devam etti. Ters yönde giden otomobilin sürücüsü görüntülendiğini fark edip manevra yaparak geldiği yöne geri döndü.

Otomobilin bagajına bindi

Karabük'te, kamyonet kasası ile otomobilin bagaj kapağındaki tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.

Karabük- Safranbolu çevre yolunda gece saatlerinde seyir halinde olan kamyonetin kasasından sarkarak yolculuk yapan 5 kişiyi gören sürücü cep telefonu kamerasıyla kayda girdi. Tehlikeye aldırış etmeyen 5 gencin görüntüsü pes dedirtti.

Karabük -Zonguldak Karayolu üzerinde seyir halinde olan otomobilin bagaj kaputuna tutunarak yolculuk yapan bir kişide cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bagaj kapağından tutunan ve dizlerini tampona koyarak tehlikeye davetiye çıkaran gencin görüntüsü şaşkınlığa neden oldu.

Hem kendi hem de başkalarının canını hiçe saydılar

Kaynak: İHA

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