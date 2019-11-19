Hem kaybettikleri anneleri hem kendileri için organ bağışı kararı aldılar

19.11.2019 06:30 | Son Güncelleme: 19.11.2019 06:33

Ordu'da yüksek tansiyon sonucu beyin kanaması geçiren ve Samsun'da kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 60 yaşındaki ev hanımı Gülseren Türker'in 2 böbrek ve karaciğerini bağışlayan çocukları, kendi organlarını da bağışladı.

Ordu'da 3 gün önce yüksek tansiyon sonucu beyin kanaması geçiren Gülseren Türker, Samsun'da özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yoğun bakım servisinde tedavi gören Türker'in beyin ölümü gerçekleşti.

Hastane organ nakil koordinatörünün yaptığı görüşmeler sonucunda ailesi, Türker'in organlarını bağışladı.

Türkiye Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezinin koordinasyonunda yapılan operasyonla Türker'in karaciğer ve böbrekleri alındı. Bir böbrek nakil edilmek üzere Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gönderilirken karaciğer ve bir böbreği Samsun'daki hastalara nakil edilmek üzere Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü.

Türker'in oğlu Metehan Türker AA muhabirine, annesini kaybettiği için üzgün olduğunu söyledi.

Annesinin 3 gün önce yüksek tansiyona bağlı olarak beyin kanaması geçirdiğini ifade eden Türker, "Ordu'da hastaneye götürdüğümüzde beyin ölümü gerçekleşmişti ancak bir umut olarak Samsun'a getirdik. Tüm tetikler yapılmasına rağmen tedaviye cevap vermedi. Annem yaşamında da organlarını bağışlamayı çok istiyordu. Biz karşı çıkmıştık, çünkü annemin parçalanmasını istemiyorduk. Ancak bunun yanlış bir düşünce olduğunun farkına vardık. Babamla ve kardeşlerimle oturup konuştuk ve başka insanlara hayat vereceğine inandığımız için organlarını bağışlama kararı aldık." dedi.

Organların bağışlanmasının annesini mutlu edeceğine inandığına dikkat çeken Türker, "Annem mutlu olsun diye ben, ablalar ve eşim insanlar yaşam bulsun diye organlarımızı bağışlama kararı aldık.Çok mutluyum annemin gurur duyacağını biliyorum. Her şey onun mutluluğu için. Bu inşallah insanlara örnek olsun. Çünkü çok nakil bekleyen insan var. Bu bizim de başımıza gelebilir." ifadesini kullandı.

Organların çıkarımını yapan OMÜ Genel Cerrahi Ana Bilimdalı öğretim görevlisi doktor Alper İsmail Tarım, hastanın beyin kanamasına bağlı olarak beyin ölümünü gerçekleştiğini söyledi.

Yakınlarının organlarını bağışladığını aktaran Tarım, Türker'in karaciğer ve 2 böbreğinin alındığını Samsun ve Trabzon'da 3 hastaya nakil edileceğini dile getirdi.

Kaynak: AA