Hem karantinayı hem de kısıtlamayı ihlal etti
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Hem karantinayı hem de kısıtlamayı ihlal etti

29.11.2020 21:59 | Son Güncelleme: 29.11.2020 22:24

Hem karantinayı hem de kısıtlamayı ihlal etti Karabük'te, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir kişi ile hem sokağa çıkma hem de karantinayı ihlal eden başka bir kişi uygulama noktasında yakalandı.

Hem karantinayı hem de kısıtlamayı ihlal etti

KARABÜK - Karabük'te, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir kişi ile hem sokağa çıkma hem de karantinayı ihlal eden başka bir kişi uygulama noktasında yakalandı. Her iki ayrı şahsa idari para cezası uygulanırken, karantinada olması gereken sürücü 112 ekipleri tarafından yurda yerleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başlamasının ardından kentin birçok noktasında denetim yaptı. Ekipler, Bulak Kavşağı'nda durdurdukları minibüs sürücüsü M.T'nin kısıtlamaya uymadığını ve korona virüs temaslısı olduğu için karantinada olması gerektiğini tespit etti. Hem kısıtlamayı hem de karantinayı ihlal eden M.T'ye idari para cezası uygulandıktan sonra karantinaya alınmak üzere ambulansla yurda gönderildi.

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Uygulama kapsamından ekiplerin durdurdukları otomobilin sürücü İlyas D'nin sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiğini belirledi. İlyas D, kendisine idari para cezası uygulayan ekiplere, İstanbul'dan hastanede tedavi gören kayınbabasını ziyaret için geldiğini, İstanbul'dan çıkarken aldığı yakıt fişini göstererek, "Sokağa çıkma kısıtlamasını biliyorum. Saat 15.00'da çıktım ama İstanbul trafiği. Çıkamıyorum, yetişemiyorum" dedi.

Hem karantinayı hem de kısıtlamayı ihlal etti
Hem karantinayı hem de kısıtlamayı ihlal etti
Hem karantinayı hem de kısıtlamayı ihlal etti
Hem karantinayı hem de kısıtlamayı ihlal etti
Hem karantinayı hem de kısıtlamayı ihlal etti
Hem karantinayı hem de kısıtlamayı ihlal etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN ERDEM

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