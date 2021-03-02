Hem kadınlar hem tiyatrolar yaşasın
02.03.2021 11:41 | Son Güncelleme: 02.03.2021 11:44
Çağrı videosunda, sanatseverlere seslenen Ankara milletvekili Gamze Taşçıer, hem kadın mücadelesine hem de sanata destek istedi.
Çağrı videosunda, sanatseverlere seslenen Ankara milletvekili Gamze Taşçıer, hem kadın mücadelesine hem de sanata destek istedi.
Festivalin yapılacağı salonlarda pandemi kuralları gereği boş bırakılacak koltuklarda cinayete kurban giden kadın fotoğrafları konulacak. Festival, 1-5 Mart tarihlerinde Bandırma'da, 4-11 Mart'ta Ankara'da, 8-17 Mart'ta Çanakkale'de, 23-27 Mart'ta ise Ayvalık'ta düzenlenecek.
Kaynak: Hürriyet