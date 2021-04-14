Hem ismimi hem şarkımı çaldı

Gökçe Kırgız'ın iddiasına göre, 2006'da henüz bir lise öğrencisiyken seslendirdiği "Kalbime Gömerim O Zaman" büyük ilgi gördü.

Gökçe Kırgız'ın iddiasına göre, 2006'da henüz bir lise öğrencisiyken seslendirdiği "Kalbime Gömerim O Zaman" büyük ilgi gördü. Ancak bir süre sonra ortaya çıkan Gökçe Kırgız Doğan şarkıyı sahiplendi. Şarkıyı kendisinin seslendirdiğini, söz ve bestesinin kendisine ait olduğunu öne süren Doğan, 'Merve' olan ismini 'Gökçe Kırgız' şeklinde değiştirerek TV programlarına konuk oldu. Duruşmaya avukatıyla katılan Gökçe Kırgız, 252 bin liralık tazminat talep etti. Mahkeme, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

Kaynak: Hürriyet