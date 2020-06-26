Hem hava şartları hem de Korona virüs kiraz satıcılarını vurdu İngiltere kraliyet sofrasında bile kendine yer bulan Mihalıççık kirazı, bu sene Korona virüs ve bölgede meydana gelen sert yağışlardan olumsuz etkiledi.

İngiltere kraliyet sofrasında bile kendine yer bulan Mihalıççık kirazı, bu sene Korona virüs ve bölgede meydana gelen sert yağışlardan olumsuz etkiledi.

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde yetişen ve özellikle Avrupa'nın birçok ülkesine ihraç edilen tadı ile meşhur olan Mihalıççık kirazından bu sene beklendiği kadar verim alınamadı. Mihalıççık'tan yola çıkarak İngiltere'nin kraliyet sofrasına kadar ulaşan kiraz, bu yıl Covid-19 ve yağışlardan olumsuz etkisiyle geçen yıllara nazaran verimini düştü. Virüs nedeniyle dış pazara satışı aksayan kirazların çoğu elde kalırken Eskişehirlilerin talepleri bir nebze de olsa satıcıyı mutlu ediyor.

Eskişehir'deki pazarlarda satışa sunan kirazlar vatandaşlar tarafından ilgi gördüğünü belirtiliyor. Altı yıldır Mihalıççık kirazını satan Pazar esnafı Şerafettin Murat, "Bu yıl kirazlar dalında kaldı. Virüs korkusundan kimse tarlada çalışmak istemiyor. Bunun yanında bölgemizde medyana gelen yoğun yağış kirazlarımızı olumsuz etkiledi, çok fazla çiftçinin zararı oldu" dedi.

Önceki senelere kıyasla satışların düştüğünü de belirten Murat, virüsün etkilerini hem çiftçi hem hal hem de biz satıcıları çok net bir şekilde hissettik, ama tüm bunlara rağmen müşterimiz yok değil, var Allah'a şükür, ama temennim virüsün son bulmasıdır" dedi.

Kiraz satıcısı Murat, bu sene hasat edilen ürün miktarının düşeceğini, bunun iç ve dış piyasayı etkileyeceği yönünde görüş belirtti. Pazarda normal kirazın fiyatı 7-8, Napolyon kirazının ise 10 ila 15 lira bandında seyrediyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA