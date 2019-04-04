Hem Gaziantep Hem Güneydoğu'dan Rekor İhracat

2019 yılının üçüncü ayında Gaziantep, bir önceki yıla oranla yüzde 4,47 artış ve 642,13 milyon dolarlık ihracatla bu güne kadar en yüksek Mart ayı rakamını gerçekleştirdi. Güneydoğu Anadolu Bölgesinden ise Mart ayında yüzde 3,56 artışla 763,85 milyon dolarlık ihracat yapıldığını açıklayan GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, "Gaziantep'te ihracatçımızın, sanayicimizin üretime kattığı değer sayesinde bugün ihracat rakamlarımızda rekor seviyeleri görüyoruz. Bu çabalar devam ettikçe ihracatımızdaki yükselişin devam edeceğine inanıyorum" dedi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci 2019 yılının üçüncü ayında ihracatın gerek Gaziantep gerekse Güneydoğu Anadolu Bölgesinden artarak devam ettiğini ifade ederek Mart 2019 dönemi ihracat rakamlarını açıkladı. Gaziantep ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinden yılın ilk üç ayında ihracatta istikrarlı bir şekilde artışının devam ettiğine dikkat çeken Kileci Ocak - Mart 2019 döneminde bölgeden bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 4,78 artışla 2 milyar 163 milyon dolar, Gaziantep'ten ise yüzde 8,3 artışla 1 milyar 821 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini açıkladı.

"Seçimlerin ardından ekonomiye odaklanmalıyız"

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, son aylarda gündemimizde önemli ölçüde yer tutan yerel seçimlerin artık geride kaldığını, bizim asıl meselemizin ve reel gündemimizin ekonomi ve ihracat olması gerektiğini ifade etti. GAİB Koordinatör Başkanı, "Ülkemiz dönemsel olarak ekonomik bir sınavdan geçmektedir. Döviz ve faiz oranlarındaki dalgalanmalar, sanayici ve ihracatçımızın yatırım planlarını sekteye uğratmış ve bu da doğrudan büyüme oranlarında eksi yönlü bir gidişe sebep olmuştur. Artık ekonomimizin tüm bileşenleri ile eski büyüme trendimizi yakalamak için çalışmalıyız. Yakında açıklanacak yapısal reform paketinin bu trendi yakalamakta büyük katkısı olacağını düşünüyoruz. Uzun süre seçim gibi bir gündemimiz olmayacağından, artık kamu ve özel kesimin tamamıyla ekonomik atılım ve gelişime odaklanmasıyla yüksek oranlı büyüme bandına hızla girileceğini öngörüyoruz. Ülkemiz, hak ettiği ekonomik refaha emin adımlarla ilerleyecektir." dedi.

Yılın üçüncü ayında da ihracat artışı sürdü

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre yapılan yazılı açıklamada, GAİB'in Mart 2019'da kayıt altına aldığı ihracatın 2018 yılının aynı ayına kıyasla yüzde 3,56 artışla 763,85 milyon dolar olarak gerçekleştiği ifade edildi. Gaziantep'in Mart 2019 ihracatının ise önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,47 artışla 642,13 milyon dolar olduğu açıklandı.

Ayrıca, Nisan 2018 - Mart 2019 dönemini kapsayan 12 aylık dönemde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla, GAİB'in yüzde 4,9 artışla 8 milyar 572 milyon dolar; Gaziantep'in ise yüzde 6,1 artışla 7 milyar 75 milyon dolar ihracat kaydettiği belirtildi.

Mart 2019'da En Fazla İhracat Ortadoğu Ülkelerine

GAİB ihracatı ülke gruplarına göre incelendiğinde, Orta Doğu ülkelerinin yüzde 45,1 pay ile ilk sırada yer aldığı, AB ülkelerinin yüzde 21 ile ikinci ve Afrika ülkelerinin ise yüzde 13,4 ile üçüncü sırada yer aldığı görüldü. Güneydoğu Anadolu Bölgesinden Ocak-Mart 2019 döneminde 176 ülkeye ihracat gerçekleştirildiği ve Irak, ABD, Suriye, Suudi Arabistan, İtalya, İngiltere, Libya, Almanya, İran ve Belçika'nın en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler arasında olduğu belirtildi. İhracatı yapılan ürünler incelendiğinde ise halı, iplikler, kumaşlar, pastacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, değirmencilik ürünleri, ağaç ve orman ürünleri, bitkisel yağlar, demir-çelik mamulleri ile dış giyimin en çok ihracatı yapılan mal grupları olduğu ifade edildi.

En Fazla İhracat Yapan 6. İl Konumunu Koruduk

2019 yılı Ocak - Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,3 artış ile 1 milyar 821 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Gaziantep'in Türkiye'nin en çok ihracat yapan altıncı ili konumundaki yerini koruduğu ifade edildi. Gaziantep'in ihracatında ön sıralarda tekstil ve ham maddeleri, halı, hububat-bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, kimyevi maddeler ile ağaç ve orman ürünleri sektörlerinin geldiği belirtildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA