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Türkiye, Hatay, Güncel

Hem enfeksiyondan koruyor hem dezenfektan olarak kullanılıyor

Çin'de ortaya çıkan, dünya çapında yayılan ve son olarak Türkiye'de görülen korona virüs vakaları sonrası vatandaşlar salgından korunmak için doğal ürünlere yöneldi.

19.03.2020 10:39 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:40
Hem enfeksiyondan koruyor hem dezenfektan olarak kullanılıyor

Çin'de ortaya çıkan, dünya çapında yayılan ve son olarak Türkiye'de görülen korona virüs vakaları sonrası vatandaşlar salgından korunmak için doğal ürünlere yöneldi. Hatay'da tarihi Uzun Çarşı'da üçüncü kuşak aktarlık yapan Evren Eraslan defne yaprağı, biberiye ve karanfil ile yaptığı karışımın hem korona virüse karşı vücudun bağışıklık sistemini güçlendirdiğini hem de dezenfektan olarak kullanıldığını söyledi.

Dünyada hızla yayılan ve son olarak Türkiye'de de görülen korona virüs sonrasında vatandaşlar salgından korunabilmek için bitkisel ürünlere yöneldi. Vatandaşlar, korona virüsten korunmak için enfeksiyona karşı bağışıklık sistemini güçlendirebilmek için aktarlardan doğal ürünler talep etmeye başladı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan tarihi Uzun Çarşı'da aktarlık yapan Evren Eraslan, geliştirdiği karışımın hem vücudu korona virüse karşı koruduğunu, hem de sonrasında dezenfektan olarak kullanıldığını söyledi.

Korona virüsün Türkiye'de görülmesinin ardından vatandaşların, vücut direnci ve enfeksiyonlarla ilgili bitkisel ürün tavsiyesi istediğini belirten Evren Eraslan "Bununla ilgili biz de yıllarıdır vermiş olduğumuz enfeksiyona karşı bağışıklık sistemimizi güçlendirici karışımlarımız var. Bunları müşterilerimize tarifi ile birlikte verip uygulamalarını anlatıyoruz" dedi.

Şifası olan, direnç arttırıcı, kalkan özelliği içeren şifalı bitkilerin bulunduğunu kolonya ve alkollü dezenfektan ürünlerine karşı bitkisel ürünlerden ekstraktlarla dezenfektan elde ettiklerini söyledi.

Korona virüse karşı defne yaprağı, biberiye ve karanfil ile hazırladığı karışımın dezenfektan özelliği de olduğunu belirten Eraslan, "Korona virüse karşı geliştirdiğimiz en etkili yöntem üçlü karışımı hazırladık. Hatay'a özgü olan defneyaprağı, biberiye ve karanfil. Bu üçünü yarım litre suya birer tutam atarak yaklaşık beş dakika kaynatıyoruz. Ardından 20 dakika demlemeye bırakıyoruz ve bu şekilde elde ettiğimiz bitkisel ekstrağı istenirse her sabah bir yemek kaşığı içilebilir. Aynı zamanda el, kol ve tüm vücuda uygulayabileceğimiz, çok etkili bir dezenfektan olarak kullanabiliriz. Zaten özelliği itibariyle, defne yaprağı, biberiye ve karanfil çok etkili bir enfeksiyon önleyicidir" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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