Hem el emeği ürünler hem de üreticiler için yeni platform kuruldu

Ev eksenli çalışanların ürettiği ürünleri satabileceği online satış platformu yerimizden.com, iki kadın girişimci tarafından kuruldu.

Büyük değişimlerin yaşandığı yeni dünya düzeninde evde geçirilen zaman artarken, ev eksenli çalışma, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yaygınlaşıyor. Devlet, internetten yapılacak faturasız satışlar için yıllık limiti 220 bin liraya yükselterek, ev eksenli olup esnaf muafiyeti ile satış yapanları destekliyor. Üreticilerle alıcıları birleştirecek platformlara olan ihtiyaç ise artıyor.

Evinde, bahçesinde veya atölyelerde üreterek kendi işinin sahibi olmak isteyenleri tüketiciyle buluşturarak, ürünlerinin güvenli bir platformda, kredi kartı ile tüketiciye sunulmasına olanak sağlayan yerimizden.com, özellikle el emeği ürünlerin hak ettiği değeri görmesini amaçlayan iki kadın girişimci tarafından kuruldu.

SADECE EL EMEĞİ SATIŞA SUNULUYOR

Pandemi sürecinde evde geçirilen zamanın artışıyla pek çok insanı evde üretim yaparak gelir elde etmeye yönlendiren platform tarafından yapılan yazılı açıklamada, "El yapımı ürünler, fabrikasyon ürünlerin de satışa sunulduğu platformların içerisinde kayboluyor, yeterince alıcı ile buluşamıyor. Ev eksenliler, butik üreticiler, kurslarda öğrenerek hobilerini kazanca çevirmek isteyenler, yöresel küçük üretici olup, kendi sitelerinden ya da kendi imkanlarıyla satış yapanlar, sadece el emeğinin satıldığı yerimizden'in sağladığı pazarlama olanakları ile daha çok alıcıya ulaşabiliyorlar. Gıdadan aksesuara, oyuncaktan ev dekorasyonuna kadar pek çok el yapımı benzersiz ürünün yer aldığı online pazaryeri, yöresel ürünleri toplu olarak güvenilir bir platformda bulmak isteyenler ve fabrikasyon değil, butik ürün arayanların aradıkları her şeyi bulabilecekleri sade bir platform sunuyor. Böylece her kategoriden benzersiz el yapımı ürünlere ulaşmak kolaylaşıyor. Bu ürünlerin pazarda alıcıyla daha çok buluşması ile beraber birçok kişiye yeni iş ve gelir imkanı da sağlanıyor.

"Yurdun dört bir köşesinden yöresel lezzetlerin ve farklı kategorilerden çeşitli ürünlerin üreticileri, el emeğine verilmesi gereken değeri yeniden hatırlatan bu oluşumun içerisinde yer alarak, güç birliği yapıyorlar. Platformda sadece el emeği, doğa dostu, benzersiz ürünler ile kendi yöresinin özelliklerini yansıtan ürünler yer alıyor. El işçiliği ile hazırlanan ürünler aynı tasarıma sahip olsa da bir diğerine benzemiyor, her ürünün yapımı sırasındaki duygular, yaşanmışlıklar ve hikayeler ürüne yansıyor. Ayrıca el emeği ürünler, fabrikasyona göre daha az enerji harcanarak üretiliyor" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı