Hem eğlendiler hemde keşfettiler

07.09.2019 15:12

KONAK BELEDİYESİNİN STANDI İLGİ ODAĞI OLDU

İzmir'in kalbi Konak'ın tarihi ve kültürel değerlerinin, ziyaret eden vatandaşlar hazırlanan 3 boyutlu sanal turla aktarıldığı stand, ziyaretçilerin büyük beğenisini kazandı.

ATA'MIZIN İZMİR'E VERDİĞİ EN BÜYÜK HEDİYE

Konak Belediyesi, bu yıl 88. kez düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuar'ı büyük ilgi gördü. Kültürpark 3 No'lu Hol'de yerini alan Konak Belediyesi'nin standı, ziyaret edenleri 3 boyutlu, özel bir gözlük yardımı ile Konak'ın tarihi ve turistik yerlerine doğru sanal bir tura çıkardı. 150 metrekare alan üzerinde, modern mimari çizgilerle hazırlanan Konak Belediyesi standı, sanal turun yanı sıra çok çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yaptı. Stand'ta özellikle çocuklar için hazırlananatölyeler ve etkinlikler büyük ilgi gördü. Konak Belediye başkanı Abdül Batur, fuar standında atölyelerde eğlenceli dakikalar geçiren çocuklarla birlikte yapılan çalışmalara katıldı. Atölyelerde çocuklar için Hacivat ve Karagöz Kukla Yapımı sırasında çok keyifli anlar yaşandı. Sanal gerçeklik gözlüğü sayesinde Konak'ı keşfe çıkan ziyaretçilerin deneyimi ise görülmeye değerdi. Sanal ortamda hazırlanan, Konak'ın tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtıldığı turda ayrıca sanal gerçeklik ortamında hazırlanan sürpriz deneyimler, hem bu deneyimi yaşayanlara hemde tura katılanlara keyifli anlar yaşattı. Aynı zamanda Kültürpark'ta kurulan Kemeraltı Sokağı'nda Konak Belediyesi semt merkezlerinde eğitimlere katılan kadınların yaptıkları el emeği ürünlerin sergilendiği standı da ziyaret eden Başkan Batur, emeklerinden dolayı semt merkezlerinde bu stantlara katkı koyan kadınlara teşekkür etti. Başkan Batur " Çok önemli günleri ardı ardına yaşıyoruz. 30 Ağustos ve hemen arkasında 9 Eylül İzmir'imiz için anlamı çok büyük tarihler. İşgalinin başladığı ve bittiği yer olan İzmir'in kalbi Konak için anlamı çok daha büyük. Ben şimdiden 9 Eylül, İzmir'imizin kurtuluşunu kutluyorum. Bunun değeri çok büyüktür. Şu anda içinde bulunduğumuz İzmir fuarımızın ise Cumhuriyet tarihi içinde çok ayrı bir önemi ve yeri vardır. İzmir'i izmir yapan ve dünya çapında tanınmasını sağlayan çok büyük dönümnoktasıdır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluşta ve kuruluşta büyük emekleri olan İzmir'e verdiği en büyük hediyelerden biridir. Bizde bu değeri tartışılmaz fuarda İzmirlilere ve ziyaretçilere kültürel ve tarihi zenginliklerimizi aktararak, bugünümüzü sahip çıkmak için geçmişimizi ve tarihimize hakim olmanın çok önemli olduğuna dikkat çekmek istedik. Çocuklarımıza ve gençlerimiz için bunun sadece bir fuar olmadığını geçmiş ile gelecek arasında bir köprü olduğunu hatırlatmak istedik. Bu değerlerimizi görmek ve tanımak isteyen tüm hemşehrilerimizi standımıza bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler