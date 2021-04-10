Hem eğlendiler hem spor yaptılar
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Hem eğlendiler hem spor yaptılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Hem eğlendiler hem spor yaptılar

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Manisa Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören özel öğrencilere yönelik spor etkinliği düzenledi.

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Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Manisa Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören özel öğrencilere yönelik spor etkinliği düzenledi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Manisa Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören özel öğrenciler için eğlenceli bir spor etkinliği düzenlendi. Korona virüs salgını tedbirlerine uygun şekilde okulun bahçesine kurulan spor parkurlarıyla hem spor yapıp hem de keyifli vakit geçiren özel öğrenciler, izleyenlerden bol bol alkış aldı.

Konuyla ilgili konuşan Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, etkinliği düzenlemekteki amaçlarının özel çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerini desteklemek, özgüvenlerini artırmak ve enerjilerini doğru bir biçimde yönlendirmek olduğunu söyledi. Uzman antrenörler eşliğinde modern tesislerle özel sporcuların hizmetinde olduklarını kaydeden Öztürk, "Sporun özel bireylere kazandırdığı nitelikler göz önüne alındığında kendine yeten bir birey olarak yaşamın devamlılığını sağlama ve toplumsal uyum yönüyle ne kadar önem taşıdığı bilinmektedir. Bu yönde Bakanlığımız himayelerinde önemli projeler ve çalışmalar yapıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Buna benzer etkinliklerimizi artırarak devam ettireceğiz" dedi. - MANİSA

Hem eğlendiler hem spor yaptılar
Hem eğlendiler hem spor yaptılar
Hem eğlendiler hem spor yaptılar
Hem eğlendiler hem spor yaptılar
Hem eğlendiler hem spor yaptılar
Hem eğlendiler hem spor yaptılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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