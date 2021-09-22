Hem eğitim alıyorlar hem de bütçelerine katkı sağlıyorlar

YUNUSEMRE (İHA) - Yunusemre Belediyesi bünyesinde hizmet veren Hanımlar Lokali ve Meslek Edindirme Kurslarında eğitim gören hanımlar hem eğitim alıyor hem de bütçelerine katkıda bulunuyor. Kurslara katılan hanımlar memnuniyetlerini Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye teşekkür ederek dile getirdi.

Yunusemre Belediyesi bünyesinde bulunan Hanımlar Lokali ve Meslek Edindirme Kurslarından yararlanan hanımlar birbirinden farklı kurslar görüyor. Hanımlar, lokallerde dikiş, ahşap boyama, oyun odası, örgü, gitar, çocuk korosu, satranç, cimnastik, tekvando, halk oyunları, matematik, İngilizce, moda tasarım, pilates, Kur'an-ı Kerim, örgü, çini, resim, Türkçe, kaligrafi, aşçılık, takı tasarım, grafik tasarım, okuma yazma gibi branşlarda Yunusemre İlçe Halk Eğitim Müdürlüğünden uzman öğretmenler eşliğinde kurs alıyor.

Kurslara katılan vatandaşlardan Zeliha Elmas, "Bir dönem dikiş kursuna katıldım. Devam etmek istiyorum. Spor kursuna yazıldım. Yün örgü kursuna da yazıldım. 12 yıldır bu mahalledeyim. Şimdiye kadar gelmemiş olmak benim için bir kayıp. Çocuklarıma çok şey diktim. Hocalarımız, görevlilerimiz çok iyi. Lokale iyi ki gelmişim. Bu lokallerden çok memnunuz. Mümkünse daha fazla kurs açarlarsa seviniriz. İnsan kendini geliştirme imkanı bulabiliyor. Teşekkür ediyorum başkanımıza. Çok memnunum." derken, Emine Üçkuş şunları söyledi: "Bana dediler ki neden kursa yazılmıyorsun. Geldim, o gün canım istemedi. Ertesi gün de geldikten sonra bir daha bırakmak istemedim. O Emine gitti, bambaşka bir insan geldi. Her şeyden önce kendim için bir şeyler yaptığımı fark ettim. Yani ev halkı çok memnun. Onların memnuniyeti de bana daha çok şeyler yapma çabası veriyor. Diğer kurslara da geliyoruz. Tatil olmasın diye gözlerinin içine bakıyoruz. Çok memnunuz."

Kursiyerlerden Filiz Coşkun, "Yunusemre Belediyesi kurslarından faydalanırken aynı zamanda çocuğum da burada onlar için düzenlenen odada eğleniyor. O da güzel zaman geçiriyor." diye konuşurken, Aylin Dönmez de, "Ben çok memnunum. Ev ekonomisine destek olmak için kursa katıldım. Bilmediğim tarifleri öğrendim. Evde de burada öğrendiklerimi tecrübe ediyorum. Bence diğer hanımlar da bu kurslara katılsınlar." ifadelerini kullandı.

Kayıtlar devam ediyor

Ekim ayı için kayıtların devam ettiği hanım lokallerinden faydalanmak isteyen vatandaşların 444 62 09 nolu Çağrı Merkezini arayarak kurslar hakkında bilgi sahibi olabileceği bildirildi.

13 lokalde 40'a yakın kurs

Hanımların taleplerini dikkate alarak kurs düzenlediklerini belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, kurslara olan ilginin memnuniyet verici olduğunu söyledi. Başkan Çerçi, "Belediye olarak hanım lokallerinde binlerce kadınımızın meslek sahibi olmasını sağlıyor; ekonomilerine katkıda bulunmalarına imkan tanıyoruz. 13 Hanım lokalimizde yaklaşık 40 branşta kurslar düzenleniyor. Kursları da gelen taleplere göre belirliyoruz. İlçe Halk Eğitim Merkezi ortaklığıyla gerçekleştirilen kurlara olan ilgi memnuniyet verici." dedi. - MANİSA