Hem dünyayı geziyor, hem de para kazanıyorlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hem dünyayı geziyor, hem de para kazanıyorlar

Hem dünyayı geziyor, hem de para kazanıyorlar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ukraynalı ressam Andrey Chebotaru ve kız arkadaşı Kate Varasho birlikte çıktıkları dünya turunda hem geziyor hem de hayatlarını kazanıyor.

Ukraynalı ressam Andrey Chebotaru ve kız arkadaşı Kate Varasho birlikte çıktıkları dünya turunda hem geziyor hem de hayatlarını kazanıyor. Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen ikiliden Chebotaru, ilçenin eşsiz doğasını tabloya aktarırken internet üzerinden satışa çıkarttığı tabloları sanatseverlerin beğenisini topluyor.

Ressam Andrey Chebotaru ve kız arkadaşı Kate Varasho Ukrayna'dan Türkiye'ye geldi. Kendilerine rota belirleyen ikilinin duraklarından biri de Marmaris ilçesi oldu. Chebotaru ve Varasho her gün ilçede farklı yerlere giderek gördükleri birbirinden güzel manzaraları resmediyor. Kız arkadaşı ile ülke ülke gezerek yeteneğini de paraya çeviren Chebotaru doğal ortamda sanatını yapıyor. Marmaris'ten sonra İstanbul'a gideceklerini belirten Ukraynalı ressam Andrey Chebotaru, "Bir proje geliştirdim ve çeşitli ülkelere giderek kendi gözümle gördüğüm manzaraları çiziyorum. Türkiye'ye üç aylığına geldim 1 buçuk ay Marmaris'te kalacağım sonra İstanbul'a gidip 1 buçuk ay da orada kalacağım. Genelde resimlerimi sosyal medya üzerinden satıyorum. Takipçilerim çektiğim fotoğrafların yağlı boya resim olmasını istiyor ben de hem gerçek manzaranın tadını çıkarıyorum hem de doğal ortamda sanatımı yapıyorum" dedi.

Marmaris'i çok beğendiğini ifade eden ressamın kız arkadaşı Kate Varasho ise, "Andrey Ukrayna'dan buraya benden önce geldi ben de onun yanına geldim. Buraya birkaç haftalığına geldik. Çok güzel resimler yapıyor ve gezerek resim çizmesini de çok güzel bir proje olarak görüyoruz. Marmaris harika bir yer" diye konuştu.

Ukraynalı ressam gittiği ülkelerde çok güzel insanlarla tanıştığını ve dünyayı gezerek resmetmeye devam edeceğini belirtti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdullah Gül Sergey Lavrov Ekrem İmamoğlu Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Özcan Deniz Kenan Doğulu Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Gökhan Töre Fatih Terim Nihat Özdemir Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hem dünyayı geziyor, hem de para kazanıyorlar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 01:31:04. #1.16#

title