Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri'nin yaşam kalitesini yükselten tavsiyeleri paylaşmak için oluşturduğu "İyi Yaşa" platformunda yaşam kalitesini arttıran, yapımı pratik, sağlıklı yemek tarifleri paylaşan Şef Ece Zaim, sıcak yaz ayları için hem doyurucu, hem besleyici bir tarif veriyor.



İşte Ece Zaim'in yorumu ile Filizlendirilmiş Maş Fasulyeli ve Yaban Mersinli Marul Salatası tarifi:

2 Kişilik

75 g (1 paket) filizlendirilmiş maş fasulyesi

2 çimdik tuz

5 adet mini marul

125 g (1 paket) yaban mersini

100 g (1/2 paket) yumuşak/krem kıvamlı keçi peyniri

2 yemek kaşığı çiğ badem

Sosu için:

1 adet büyük bir limonun suyu

6 yemek kaşığı zeytinyağı

1/2 adet limonun kabuğu, ince rendelenmiş

1 tatlı kaşığı nar ekşisi

1 çimdik tuz

Yapılışı: Filizlendirilmiş maş fasulyesini kaynar suya atın ve orta ateşte 2-3 dakika kadar haşlayıp suyunu süzün. Soğuk sudan geçirin. Fazla suyunu bırakması için mutfak havlusu serdiğiniz bir tabağa alın ve üzerine tuzu serpin.

Sunum kasenize marulu yayın. Üzerine haşlanmış, filizlendirilmiş maş fasulyesini koyun. Yaban mersinini, keçi peynirini ve bademi serpin.

Bir kavanoza limon suyunu, zeytinyağını, limon kabuğunu, nar ekşisini ve tuzu ekleyin. Kapağını sıkıca kapatın ve homojen bir kıvam alana dek iyice çalkalayın. Salatayı servis etmeden 5 dakika önce üzerine gezdirin. Salatayı tabaklara servis etmeden önce harmanlayın.