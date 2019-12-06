Hem ders yaptılar hem de çevreyi temizlediler

06.12.2019 14:14 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:14

Kastamonu Üniversitesi öğrencileri, "Temiz çevre temiz eğitim" projesi kapsamında kampüsü temizledi.

İletişim Fakültesi öğrencileri Aleyna Doğan, Asena Tutar, Burak Güneş, Tuğçe Coşkun ve Elçin Yadigar, sosyal sorumluluk kampanyaları dersi kapsamında kampüsü temizleyip geri dönüşüm kutuları yerleştirdi.

Gazetecilik bölümü öğrencisi Doğan, ders kapsamında önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza attıklarını belirterek "Amacımız çevreye zararlı olan atıkları kampüsten toplamak. Bu atıkların geri dönüşüme uygun olanları ayırdık ve geri dönüşüme kazandırdık." dedi.

Fakülte binasında da çeşitli çalışmalar yaptıklarını anlatan Doğan, "Fakültede tüm katlara geri dönüşüm kutuları koyduk. Arkadaşlarımıza geri dönüşümün önemini anlattık. 5 kişi projeyi hayata geçirdik ama çok sayıda arkadaşımız bize destek oluyor. Çevre duyarlılığı ve geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturmak istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA