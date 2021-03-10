HEM'den Başkan Yardımcısı Ser'e teşekkür ziyareti

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Evren Erbaş Ser, Turgutlu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ekibini makamında konuk etti.

Turgutlu Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Sevcan Orhan ve eğitmenler Figen Avcı, Hacer Taşçı, Zarife İzgi, Mürüvvet Sarı Çelik Turgutlu Belediyesi ve Turgutlu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü arasında başlayan işbirliği ile ilgili Başkan Yardımcısı Evren Erbaş Ser'e teşekkür ziyaretinde bulundular. Başkan Yardımcısı Evren Erbaş Ser'in makamında gerçekleşen ziyarette Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ekibi işbirliği sürecinde yardımları için Başkan Yardımcısı Evren Erbaş Ser'e teşekkür etti. Halk Eğitim Müdürlüğü Merkezi ekibi aynı zamanda Başkan Yardımcısı Evren Erbaş Ser'in Dünya Emekçi Kadınlar Gününü de kutladı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde görevli eğitmenlerin ziyareti ile ilgili açıklamada bulunan Başkan Yardımcısı Evren Erbaş Ser, "Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcımız Sevcan Orhan ve eğitmenlerimiz Figen Avcı, Hacer Taşçı, Zarife İzgi, Mürüvvet Sarı Çelik'e nazik ziyaretleri için teşekkür ederim. Halk Eğitim Merkezi ile birlikte başarılı ve güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı