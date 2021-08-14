HEM ÇOCUKLAR HEM AİLELER EĞLENDİ
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HEM ÇOCUKLAR HEM AİLELER EĞLENDİ

HEM ÇOCUKLAR HEM AİLELER EĞLENDİ
Habermetre - Haberler | Toplum

HEM ÇOCUKLAR HEM AİLELER EĞLENDİTigem Tatil Parkta yapılan etkinlikte aileler çocuklarıyla birlikte çeşitli oyunlara, yarışmalara katıldı.

HEM ÇOCUKLAR HEM AİLELER EĞLENDİ

Tigem Tatil Parkta yapılan etkinlikte aileler çocuklarıyla birlikte çeşitli oyunlara, yarışmalara katıldı. Halat çekme, kuyruk kapmaca, salla düşür, balon taşıma ve bir çok oyunu aileleriyle birlikte oynayan çocuklara patlamış mısır, pamuk şeker ile birlikte çeşitli hediyeler verildi. Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve eşi Gökşen Tutuk ise yapılan etkinliğe gelerek burada bulunan çocuklar ve aileleriyle birlikte oyunlara katıldı. Başkan Vekili Tutuk, burada bulunan aileler ve çocuklarla günün anısına fotoğraf çektirirken etkinliklerin devam edeceğinin müjdesini verdi.

Kaynak: Habermetre

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