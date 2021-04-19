Hem çiçek topladılar, hem karın tadını çıkardılar
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Hem çiçek topladılar, hem karın tadını çıkardılar

Hem çiçek topladılar, hem karın tadını çıkardılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İki mevsimin bir arada yaşandığı Ağrı'da vatandaşlar bir taraftan çiçek toplarken bir taraftan karda kaydı.

İki mevsimin bir arada yaşandığı Ağrı'da vatandaşlar bir taraftan çiçek toplarken bir taraftan karda kaydı.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Yeşilova köyünde iki mevsim bir arada yaşanıyor. Manzaranın tadını çıkarmak için köye gelen vatandaşlar bir taraftan bahar çiçeklerini toplayıp bir taraftan da yaklaşık 2 metreyi bulan karda kaymanın keyfini çıkardı. Ortaya çıkan kartpostallık görüntüler ise fotoğraf tutkunlarına doğal stüdyo imkanı sunuyor.

Ağrı'da iki mevsimi bir arada yaşadıklarını söyleyen vatandaşlardan Muhammed Doğan, pandemiden eve kapanılan dönemde doğada stres attıklarını söyleyerek, "Pandemiden dolayı 1 yıldır evden çıkamıyoruz. Baharın gelişiyle doğaya çıktık. Her yer çok güzel. Hem geziyoruz hem de oruçlu olduğumuz günü bitiriyoruz. Bol bol fotoğraflar çekiyoruz. Az önce bahar olan taraftaydık burası da Ağrı'nın kış tarafı. Karı görüyorsunuz nerdeyse 1 metreden fazla. Yani bu tarafımız kar, diğer tarafımız kar. İki tarafta çok güzel. Ağrı'da adeta iki mevsimi bir arada yaşıyoruz" ifadelerine yer verdi. - AĞRI

Hem çiçek topladılar, hem karın tadını çıkardılar
Hem çiçek topladılar, hem karın tadını çıkardılar
Hem çiçek topladılar, hem karın tadını çıkardılar
Hem çiçek topladılar, hem karın tadını çıkardılar
Hem çiçek topladılar, hem karın tadını çıkardılar
Hem çiçek topladılar, hem karın tadını çıkardılar
Hem çiçek topladılar, hem karın tadını çıkardılar
Hem çiçek topladılar, hem karın tadını çıkardılar
Hem çiçek topladılar, hem karın tadını çıkardılar
Hem çiçek topladılar, hem karın tadını çıkardılar
Hem çiçek topladılar, hem karın tadını çıkardılar
Hem çiçek topladılar, hem karın tadını çıkardılar
Hem çiçek topladılar, hem karın tadını çıkardılar
Hem çiçek topladılar, hem karın tadını çıkardılar
Hem çiçek topladılar, hem karın tadını çıkardılar
Hem çiçek topladılar, hem karın tadını çıkardılar
Hem çiçek topladılar, hem karın tadını çıkardılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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