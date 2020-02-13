: Hem çalışıp hem halay çektiler

13.02.2020 14:51 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:57

HEM ÇALIŞIP HEM HALAY ÇEKTİLER

Van'da, 1 metreyi geçen ve 687 yerleşim birimine ulaşıma engel olan karları temizleyen belediye ekipleri, Kürtçe şarkılar eşliğinde hem çalıştı hem halay çekti. Büyükşehir ve İpekyolu belediyesi görevlileri, kent merkezinde yoğun çalışma yürütürken, karla mücadele ekipleri de 687 mahalle ve mezra yolunu yeniden ulaşıma açmaya çalışıyor. İş makineleriyle belirli noktalara toplanan kar kütleleri, kamyonlara yüklenip, il dışına taşınıyor.

Kaynak: DHA

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