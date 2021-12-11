Hem çaldılar hem oynadılar - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hem çaldılar hem oynadılar

Hem çaldılar hem oynadılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Zonguldak'ta Gazipaşa Caddesinde bir grup roman sanatçılar cadde ortasında hem çaldı hem oynadı.

GAZİPAŞA, ANTALYA (İHA) - Zonguldak'ta Gazipaşa Caddesinde bir grup roman sanatçılar cadde ortasında hem çaldı hem oynadı.

Zonguldak'ta kent merkezinde roman vatandaşlar cadde ortasında keman, darbuka ve cümbüş ile söyledikleri şarkılarla keyifli anlar yaşattı. Cadde de kurulan sanatçılara vatandaşlarda alkışlayarak destek verdi. Şarkılara destek veren vatandaşlar cep telefonlarla anları kaydederek sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Yaklaşık 2 saat boyunca vatandaşlara unutulmaz anlar yaşatan roman sanatçılar, şarkılarını tamamlamasının ardından alandan ayrıldı. - ZONGULDAK

Hem çaldılar hem oynadılar

Hem çaldılar hem oynadılar

Hem çaldılar hem oynadılar

İhlas Haber Ajansı - Magazin Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title