Hem budama hem de yeni· ağaç di·ki·mi· yapiliyor

GİRESUN (Habermetre) - Giresun Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, mevsim şartlarına bağlı olarak yeşil dokunun daha sağlıklı gelişebilmesi için şehir genelinde ağaç budama çalışmalarına başladı.

Bölge bölge programlanan budama çalışmasıyla ağaçların ömrünün uzatılması, estetik görüntüsünün ve hastalıklara karşı direncinin arttırılması amaçlanıyor.

Eğitimli tecrübeli personelle devam eden budama çalışmalarının yanı sıra, Osmanağa Meydanı'na zeytin ağacı ve gül dikimi de yapılıyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada: "Kış ayının gelmesi ile birlikte yol kenarlarında park ve bahçelerde kuruyan, tehlike arz eden, dalları kırılan ağaçların budama ve bakımları şehrimizde ekiplerimiz tarafından titizlikle yapılıyor. Ağaç budama çalışmalarında; ağaçların yere sarkan dallarının temizlenmesi, ağaçların gelişimini kuvvetlendirmek, sağlıklı kalmalarını sağlamak ve rüzgar nedeni ile ağaç dallarının kırılıp herhangi bir zarar vermemesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

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