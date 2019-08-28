"Hem bizim hem de Boluspor için zor maç olacak"

28.08.2019 20:04

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Muzaffer Bilazer, Boluspor maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini belirterek, "Hem bizim hem de Boluspor için çok zor maç olacak." dedi.

Teknik direktör Muzaffer Bilazer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ilk iki haftasında oyun anlamında yaşadıkları zorluklar nedeniyle beklentilerin altında kaldıklarını belirtti.

Takım oyununu geliştirmeleri gerektiğini ifade eden Bilazer, milli takım dolayısıyla lige verilecek arada takım oyununu daha üst seviyeye taşıyacaklarını söyledi.

Takıma geç katılan oyuncuların olduğunu aktaran Bilazer, "Erzurumspor, son 5 yılda hep lig değiştirdi. 15'e yakın transfer yapıldı.Belki de takımın yüzde 80'i değiştiği için her sezon başı bu sıkıntıları yaşadı." diye konuştu.

Balıkesir deplasmanında kazanmaları gereken bir maçı kaybettiklerini dile getiren Bilazer, bunu sezon başında yaşamalarının kendileri için belki de bir avantaj olduğunu, bunu telafi edebileceklerini ifade etti.

"İki takım üzerinde de baskı oluşacak"

Sahalarında Boluspor ile yapacakları maçtan 3 puanla ayrılmak istediklerini vurgulayan Bilazer, şunları kaydetti:

"Hem bizim hem de Boluspor için çok zor maç olacak. Onlar da beklentiler doğrultusunda çok transfer yaptı. İlk iki haftada bekledikleri gibi olmadı. Bu nedenle bizim ve onlar için çok kritik bir maç. İki takım üzerinde de baskı oluşacak. Erzurumspor olarak hedeflerimiz belli. Sahamızda oyuncularımızın gücünü biraz daha yukarı çekip bu maçı kazanacağımıza inanıyorum. Erzurumspor, kazandıktan sonra da adım adım ilerleyerek hedeflediği yerde bu ligi bitirecektir. Bu kulüp ve şehir, çok daha zor günler yaşadı ve bunun altından kalktı. Bugün de bunun altından kalkacaktır. Daha önümüzde 32 hafta var."

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, TFF 1. Lig'in 3. haftasında 31 Ağustos Cumartesi günü Boluspor'u konuk edecek.

Kaynak: AA