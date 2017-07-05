- (Özel haber) Hem babası, hem antrenörü

Göktürk Ersungur, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek



İZMİR - İzmir'de 4 yaşında boksa başlayan, 9 yaşında profesyonel olarak ringe çıkan ve antrenörlüğünü ise babasının yaptığı Göktürk Ersungur, azimle mücadele edip Türkiye Şampiyonu oldu. Başarılı sporcu, Avrupa Şampiyonası'nda da Türkiye'yi temsil edecek.

Babasının işi gereği Yozgat'tan İzmir'e taşınan 13 yaşındaki Göktürk Ersungur, babasının da teşviki ile 4 yaşında boksa başladı. 9 yaşında profesyonel olarak ringe çıkan Ersungur'un antrenörlüğünü ise 45 yaşındaki babası Nazım Ersungur yapmaya başladı. Evde babası, salonda antrenörü olan Nazım Ersungur ile hedefleri için azimle çalışan Göktürk Ersungur, 2015 yılında Ege Bölgesi Şampiyonu oldu. Aynı yıl Adıyaman'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası 'Alt minikler 11-12 Yaş Grubu'nda 2. olarak büyük bir başarı elde etti. İkincilik ile yetinmeyen Ersungur, 2016 yılında Sinop'ta düzenlenen Alt Minikler Türkiye Şampiyonu oldu. 2017 yılında ise Üst Minikler Ligi'nde ringde mücadele eden İzmir Akçam Spor Kulübü sporcusu Göktürk Ersungur, 54 kiloda Türkiye Şampiyonu oldu. Babası ile birlikte mücadele eden Ersungur, İzmir'e de ringde 8 yıldır getirilemeyen şampiyonluğu getirmiş oldu.

Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek

Türkiye Şampiyonu olan Göktürk Ersungur, Romanya'da 17-25 Temmuz'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Babası Nazım Ersungur antrenörlüğünde Tükiye'de başarılar elde eden genç boksör, milli takım kampı öncesi son hazırlıklarını İzmir'de tamamladı. Milli boksör Ersungur, 4-15 Temmuz'da, Kastomunu Kadıdağı'nda gerçekleştirilecek olan Milli Takım kampına katıldı.

Göktürk Ersungur: "Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğim"

Genç Boksör Göktürk Ersungur, "Babamın sayesinde boksa başladım. Babam boks antrenörü. Onun yanında gidip gelerek boks sevdası aşılandı bana. Türkiye'de dereceler elde ettim. En son Türkiye Şampiyonu oldum ve Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etme hakkı kazandım. İlk defa katılacağım Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimi düşünüyorum. Babam evde de yediğime içtiğime, günlük hayatıma da çok dikkat ediyor. Hem hocam hem babam, bunun faydasını çok görüyorum. Babamla arada bir tartıştığımız oluyor ama benim iyiliğim için çok uyarıda bulunuyor. 8. sınıfa geçtim. Okul hayatım ile boks hayatım birbirine paralele olarak çok iyi gidiyor. Okulumda beni destekliyor" dedi.

Nazım Ersungur: "Hem oğlum hem sporcum, farklı bir duygu"

Milli boksörün hem babası olan hem de antrenörlüğünü yapan Nazım Ersungur, "Bu zamana kadar Avrupa ve Dünya'ya bir çok başarılı sporcu gönderdim ama Göktürk hem sporcum hem de oğlum olduğu için daha farklı bir duygu oluyor. Göktürk, uzun zaman sonra Türkiye Şampiyonluğu'nu İzmir'e getiren bir sporcu. Şuan Milli Takımda da İzmir'i ve ülkemizi temsil edecek. Oğluma ve orada ülkemiz için mücadele edecek bütün sporculara başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. Oğlunun 4 yaşından beri yanında boksa başladığını belirten Nazım Ersungur, "Bir sporcunun yaşamı düzenli olması gerekiyor. Yemesi, içmesi, uyku saati sporcunun hayatını olumlu ve olumsuz etkilediği için evde babası olarak antrenman saatleri, uyku düzeni, yeme, içme düzeni gibi konularda anlaşamadığımız noktalar olsa da belli bir noktada anlaşıyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda da başarı bekliyorum. Göktürk sadece bu sene için değil ülkemize uzun yıllar başarı getirecek bir sporcu" şeklinde konuştu.