HEM ALKOLLÜ HEM EHLİYETSİZ araç kullanıp 2 otomobile çarptı
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HEM ALKOLLÜ HEM EHLİYETSİZ araç kullanıp 2 otomobile çarptı

Bahçelievler'de D-100 Karayolu'nda ehliyetsiz ve alkollü olarak otomobil kullanan sürücü, 2 otomobile çarptı.

04.06.2020 09:23 | Son Güncelleme: 04.06.2020 09:36

Bahçelievler'de D-100 Karayolu'nda ehliyetsiz ve alkollü olarak otomobil kullanan sürücü, 2 otomobile çarptı. Kazada otomobillerden birinin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Bahçelievler Yenibosna'da D-100 Karayolu Ankara istikametinde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, C.Y. yönetimindeki 34 CRK 268 plakalı otomobili henüz bilinmeyen bir nedenle önünde seyreden M.S. yönetimindeki 34 MP 1290 plakalı araca ve M.Ö'nün kullandığı 34 NV 7692 plakalı otomobile çarptı.
POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ
Çarpmanın etkisiyle her iki otomobil de savrulurken, M.S. isimli sürücü hafif şekilde yaralandı. Kazaya neden olduğu iddia edilen sürücü C.Y. ile yanında bulunan 2 arkadaşı olay yerinden yaya olarak ayrıldı. Kazayı görerek yardıma koşan vatandaşlar durumu polis bildirdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinden yaptıkları yaralı M.S.'yi hastaneye kaldırdı. Polis, kaza sonrasında olay yerinden ayrılan sürücü ve arkadaşlarını kısa sürede bularak olay yerine getirdi. Yapılan kontrollerde sürücü C.Y'nin ehliyetinin olmadığı, ve 0.55 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Sürücü ve arkadaşları polis merkezine götürülürken kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili çalışma başlattı.

HEM ALKOLLÜ HEM EHLİYETSİZ araç kullanıp 2 otomobile çarptı

Kaynak: DHA

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