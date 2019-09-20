Hem Ahi, hem de ayın şoförü Ayhan İpekçi'ye ödül

20.09.2019 11:47

Aydın Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi geleneksel hale getirilen ayın şoförü ödülü, bu ay hem 28 yıl ahilik ilkelerine uyarak esnaflık yapan hem de 8 yıldır direksiyon sallayan Ayhan İpekçi'ye verildi. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen törende ayın şoförünü ödülü, Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Yardımcısı ve Tamirciler Odası Başkanı Hasan Eyefçi tarafından verildi.



Aydın Son Durak Tesisleri'nde düzenlenen ayın şoförü ödülü törenine Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, Esnaf Odaları Birliği Başkan Yardımcısı Hasan Eyefçi ve Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.



Ahilik Haftası olması dolayısıyla bu ayın şoförünü seçerken içinde bulunduğumuz haftadan dolayı hem ahilik hem de şoförlük mesleği meziyetlerini üzerinde en güzel şekilde taşıyan bir ismi belirlediklerini kaydeden Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın, ayın şoförü seçilen Ayhan İpekçi'yi tebrik etti. Başkan Yalçın, "Ayhan İpekçi abimiz 28 yıl sanayide tamircilik yapmış ve görev süresi boyunca Ahilik İlkelerinden taviz vermemiş bir isimdir. 8 yıldır Aydın'da şehir içi otobüslerinde şoförlük yapar ve trafik kurallarının yanı sıra kendi içimizdeki kurallara uyduğu gibi vatandaşlardan hiç şikayet almayıp sürekli tebrik ve teşekkür telefonlarını aldığımız bir kişidir. Bu nedenle Ahilik Haftası'nı idrak ettiğimiz bu ayda ayın şoförü olarak Ayhan İpekçi abimizi seçtik" diyerek esnaflığın, Ahilik İlkeleri ile birleştiğinde sadece bir mesleği icra etmek değil toplumdaki tüm bireylere hatta tüm canlılara faydalı olmak olduğunu belirtti. Başkan, Okan Yalçın tüm esnafların Ahilik İlkeleri'ne özen göstermesini istedi.



"Şoförlük sadece direksiyon başına geçip araç kullanmak değildir"



İnsanoğlunun doğumundan ölümüne kadar hayatının evresinde şoförlerin var olduğunu belirten Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, "Kelime manası olarak belki şoförlük araç kullanan kişi olarak anlam ifade edebilir am bizdeki karşılığı öyle değil. Mesleği layıkıyla yapıp Ahilik İlkeleri'ne özen gösteren tüm insanlarla doğru ilişkiler içerisinde olan kişiler bize göre şofördür" diyerek şoförlüğü manasına uygun yapan Ayhan İpekçi'yi tebrik etti.



Konuşmaların ardından; Aydın Esnaf Odaları Birliği Başkan Yardımcısı ve Tamirciler Odası Başkanı Hasan Eyefçi, ayın şoförü seçilen Ayhan İpekçi'ye plaket ve hediyesini takdim etti. - AYDIN

Kaynak: İHA