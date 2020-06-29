Hem ağaca hem de iki akrabasına kıydı: 2 ölü Zonguldak akrabalar arasında çıkan arazi tartışmasında kan aktı.

Zonguldak akrabalar arasında çıkan arazi tartışmasında kan aktı. Silahların konuştuğu kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Şeyhoğlu köyünde meydana geldi. İddiaya göre, amca Hasan Demir ile kardeşi Mustafa Demir ile aralarında ağaç kesme nedeniyle tartışma çıktı. Olayların büyümesi üzerine 73 yaşındaki Hasan Demir, kardeşi 68 yaşındaki Mustafa Demir'i av tüfeği ile vurdu. Pansuman yapmak için eve koşan 27 yaşındaki Seyhan Demir'e de ateş etti. Olay yerine jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri olay yerinde 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen savcı bölgede inceleme yaptı. İncelemenin ardından hayatını kaybeden 2 kişi hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri yeğeni ve abisini vuran 67 yaşındaki amcayı gözaltına aldı.

Olayı anlatan Şeyhoğlu Köyü Muhtarı Muhittin Demirsoy, "Burada baba oğul ağaç kesiyorlarmış. Aralarında tartışma çıkıyor. Kardeşini tüfekle vuruyor. Oğlu Seyhan eve havlu almaya koşarken yeğenine de ateş ediyor. Sonra vuran şahıs beni telefonla arayarak abimle yeğenimi vurdum yanıma gel" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA