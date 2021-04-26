Helyum tüpleri patladı, ev kullanılmaz hale geldi
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Helyum tüpleri patladı, ev kullanılmaz hale geldi

Helyum tüpleri patladı, ev kullanılmaz hale geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de uçan balon şişirmek için kullanılan helyum tüplerinin olduğu bir evde patlama meydana geldi.

Eskişehir'de uçan balon şişirmek için kullanılan helyum tüplerinin olduğu bir evde patlama meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Yeşiltepe Mahallesi Çam Sokak'ta bir evde uçan balonların içine doldurulan helyum gazı tüpleri patladı. Evde bulunan 12 helyum tüpünden 3'ünün patlamasıyla ev kullanılamaz hale gelirken, evde yaşayan olmaması yaralanma veya can kaybını önledi. Çevredeki evlerin de zarar gördüğü olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Helyum tüpleri patladı, ev kullanılmaz hale geldi
Helyum tüpleri patladı, ev kullanılmaz hale geldi
Helyum tüpleri patladı, ev kullanılmaz hale geldi
Helyum tüpleri patladı, ev kullanılmaz hale geldi
Helyum tüpleri patladı, ev kullanılmaz hale geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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