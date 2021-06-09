Helvalıpınar Camii'ne "Yıldırım" dokunuş
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Helvalıpınar Camii'ne "Yıldırım" dokunuş

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Helvalıpınar Camii'ne "Yıldırım" dokunuş Yıldırım Belediyesi, Şükraniye Mahallesi'ndeki Helvalı Pınar Camii çevresinde yapımına başladığı meydan ve çocuk parkı projesi ile bölge sakinlerine nefes aldıracak.

- Helvalıpınar Camii'ne "Yıldırım" dokunuş

BURSA - Yıldırım Belediyesi, Şükraniye Mahallesi'ndeki Helvalı Pınar Camii çevresinde yapımına başladığı meydan ve çocuk parkı projesi ile bölge sakinlerine nefes aldıracak.

İlçenin çehresini sosyal donatı alanlarıyla değiştirmek maksadıyla projeler yürüten Yıldırım Belediyesi, Şükraniye Mahallesi'nde binaların arasına sıkışmış durumda kalan Helvalıpınar Camii'nin çevresini düzenliyor. Bin 250 metrekarelik alanda oluşturulacak 'Helvalıpınar Camii Meydanı ve Çocuk Parkı'nda kıraathaneden umumi tuvaletlere, çocuk oyun alanından dinlenme yerlerine kadar birçok sosyal donatı bulunacak.

Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bizler bu minvalde sosyal hayat alanlarını artırmaya gayret ediyoruz. Bu doğrultuda da Helvalıpınar Camii'nde çevre düzenlemesi çalışmalarına başladık. Cami çevresindeki bin 250 metrekarelik bir alanın kamulaştırılmasını sağlayarak buraya 650 metrekarelik bir çocuk parkı kazandırıyoruz. Ayrıca, caminin avlusu olarak da kullanılabilecek şekilde bir meydan düzenlemesi yapıyoruz. Çalışmalar tamamlandığında Yıldırım nezih bir mekan kazanacak. Hem çocuklarımızın, kadınlarımızın nefes aldığı bir mekan hem de namaz vakitlerinde cami cemaatinin vakit geçirebileceği bir ortam hazırlamış olacağız. Projemizi inşallah bu yılın Eylül ayı sonuna kadar da bitirmiş olacağız. Ekim ayından itibaren çocuklarımıza, mahalle sakinlerimize, hemşehrilerimize hizmet etmiş olacak" ifadelerini kullandı.

Helvalıpınar Camii'ne 'Yıldırım' dokunuş
Helvalıpınar Camii'ne 'Yıldırım' dokunuş
Helvalıpınar Camii'ne 'Yıldırım' dokunuş
Helvalıpınar Camii'ne 'Yıldırım' dokunuş

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Memduh Büyükkılıç
Magazin Sarp Akkaya Rahşan Gülşan Kerimcan Durmaz İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Burak Yılmaz Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Helvalıpınar Camii'ne "Yıldırım" dokunuş - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 21:09:55. #1.16#

title