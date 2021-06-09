Helvalıpınar Camii'ne Yıldırım dokunuş
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Helvalıpınar Camii'ne Yıldırım dokunuş

Helvalıpınar Camii'ne Yıldırım dokunuş
Bültenler - Haberler | Güncel

Yıldırım Belediyesi, Şükraniye Mahallesi'ndeki Helvalıpınar Camii çevresinde yapımına başladığı 'Helvalıpınar Camii Meydanı ve Çocuk Parkı' projesi ile bölge sakinlerine nefes aldıracak sosyal donatı alanını ilçeye kazandırmaya hazırlanıyor.

Yıldırım'ın çehresini sosyal donatı alanlarıyla değiştirmek, yeşil alan miktarını arttırmak ve vatandaşlara daha huzurlu ortamlar oluşturmak için projeler yürüten Yıldırım Belediyesi, ilçeye yeni yaşam alanları kazandırıyor. Bu kapsamda Şükraniye Mahallesi'nde, binaların arasına sıkışmış durumda kalan Helvalıpınar Camii çevresinde hayata geçirilen, toplamda bin 250 metrekarelik alanda oluşturulacak 'Helvalıpınar Camii Meydanı ve Çocuk Parkı'nda; kıraathaneden bay-bayan tuvaletlere, çocuk oyun alanından dinlenme yerlerine kadar birçok sosyal donatı bulunacak.

'EKİM AYI İÇERİSİNDE HİZMETE GİRECEK'

Yıldırım'ın, sosyal yaşam alanları açısından ciddi ihtiyaçları olduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bizler bu minvalde sosyal yaşam alanlarını arttırmaya gayret ediyoruz. Bu doğrultuda da Helvalıpınar Camii'nde çevre düzenlemesi çalışmalarına başladık. Cami çevresindeki bin 250 metrekarelik bir alanın kamulaştırılmasını sağlayarak buraya 650 metrekarelik bir çocuk parkı kazandırıyoruz. Ayrıca, caminin avlusu olarak da kullanılabilecek şekilde bir meydan düzenlemesi yapıyoruz. Çalışmalar tamamlandığında Yıldırım nezih bir mekân kazanacak. Hem çocuklarımızın, kadınlarımızın nefes aldığı bir mekan hem de namaz vakitlerinde cami cemaatinin vakit geçirebileceği bir ortam hazırlamış olacağız. Projemizi inşallah bu yılın Eylül ayı sonuna kadar da bitirmiş olacağız. Ekim ayından itibaren çocuklarımıza, mahalle sakinlerimize, hemşehrilerimize hizmet etmiş olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

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