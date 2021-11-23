Helvacıoğlu; "Tüm Öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü Kutlu Olsun"

KEŞAN, EDİRNE (Bültenler) - "24 Kasım Öğretmenler Günü'nün, tüm öğretmenlerimize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor ve yürekten kutluyorum. Öğretmenlik, gücünü sevgiden alan, dünyanın en kutsal ve en saygın mesleğidir. Bu onurlu mesleğin malzemesi insandır. Bulunduğu her ortamda mum misali kendi yanarak etrafını aydınlatan öğretmenlerimize biz Keşanlıların ve aziz milletimizin duyduğu sevgi, saygı ve güven sınırsızdır.

Her zaman fedakar ve özverili çalışmalarıyla çocuklarımıza kendini adayan; çağdaşlığı, bilimi tek rehber edinen öğretmenlerimizin katkıları ve onların yetiştirdiği çocuklarımız sayesinde ülkemiz 2023'e emin adımlarla ilerleyecektir. Keşan Belediyesi olarak öğretmenlerimize sağladığımız desteklerimizi artırarak sürdürmeye, farklı proje ve uygulamalarla eğitime katkı sağlamaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi rahmet ve saygı ile anıyor, başta Keşan'daki emekli ve görevinin başında bulunan değerli öğretmenlerimiz olmak üzere tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."

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