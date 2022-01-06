Helvacıoğlu Temizlik personeli ile birlikte Keşanlılara çağrıda bulundu

KEŞAN, EDİRNE (Bültenler) - Keşan için yerlere izmarit ve çöp atmayalım"

Saat 12.00'de eski itfaiye bahçesinde Temizlik İşleri Müdürü Mücahit Erdoğan ve temizlik personeli ile düzenlenen toplantıda konuşan Helvacıoğlu vatandaşlara temizlik çalışanlarının isteği olan yerlere izmarit ve çöp benzeri şeyler atmamaları isteklerini ileterek şunları söyledi.

ONLAR ŞEHRİMİZİN FAREK EDİLMEYENEKAHRAMANLARI

Bugün cadde ve sokak süpürücülerimiz ile birlikteyiz. Onlar şehrimizin fark edilmeyen gizli kahramanları. Onların işlerine nasıl destek olabiliriz. Onun için buradayız. Sizlerin daha temiz bir Keşan'da yaşamaları için onlar yoğun emekler veriyor. Sabahın erken saatlerinde işe koyuluyorlar. Onlar sayesinde her sabah tertemiz bir güne uyanıyoruz.

ONLARIN SİZLERDEN BİR İSTEKLERİ VAR

Değerli hemşehrilerim; daha güzel, daha temiz bir keşan için çalışan bu emekçi kardeşlerimizin sizlerden bir istekleri var. Çok küçük ve yapılması çok kolay bir istek. Lütfen yerlere izmarit ve çöp benzeri şeyler atmama, atanları da uyarma konusunda hassas olalım istiyoruz.

BELEDİYENİN GÖREVİ ÇÖPÜ ÇÖPTEN ALMAKTIR

Çünkü belediyenin görevi çöpü çöpten almaktır. Biz çok iyi biliyoruz ki; Keşan'da yaşayan vatandaşlarımızın çoğunluğu bu konuda oldukça hassas. Ama maalesef duyarsız küçük bir kesiminde olduğu malum. Bakın bu 14 personelimiz Keşan'ın cadde ve sokaklarını temizlemek için mesai harcıyor.

YERLERE ÇÖP ATMAMAKLA İLÇEMİZE BİR ÇOK HİZMET KAZANDIRABİLİRİZ

Keşan Belediyesi'ne 1 yıllık maliyetleri 1 milyon 200 bin TL'nin üzerinde yere çöp atılmamış olsun bu 14 arkadaşımızdan daha verimli işlerde faydalanabiliriz. Bir yıllık maliyetleri ile 2 tane temalı park yapılabilir. İtfaiyemize 2 adet araç alınabilir, ya da 2 semt sahası yapılabilir, 3 km yol kaldırım yapılabilir. Sadece yere çöp atmamak ile Keşan'ımızın neler kazanacağını görmemiz lazım.

TÜM TEMİZLİK PERSONELİMİZE SİZLER ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Kıymetli hemşehrilerim; şehir hayatı daha rahat,daha huzurlu,daha temiz yaşansın diye tüm belediye personelimiz şehrimizde görev yapıyor. Bu vesileyle ben; tüm çalışma arkadaşlarımıza sizler adına teşekkür ediyorum."

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