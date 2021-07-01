Helvacıoğlu Müjdeyi verdi
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Helvacıoğlu Müjdeyi verdi

Helvacıoğlu Müjdeyi verdi
Bültenler - Haberler | Güncel

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Belediyesi Mücavir alanında bulunan Yayla Sahili'ne İş Bankası ATM'si kurulacağını açıkladı.

Yayla Sahili'ne İş Bankası ATM kuracak…

Helvacıoğlu, konuyla ilgili olarak, Türkiye İş Bankası Keşan Şubesi yetkilileri ile görüştüklerini belirterek "Yayla Sahili'ne gelen yazlıkçılarımız uzun süreden beri sahile bankamatik kurulması için taleplerde bulunuyorlardı. Bizler de bu taleplerini değerlendirerek ATM kurulması için çaba harcadık, çalışmalar yaptık. Bu girişimlerimizi olumlu karşılayan, bizim ve vatandaşlarımızın sesine kulak veren ve duyan Türkiye İş Bankası Keşan Şubesi yetkililerine teşekkür ediyorum. Yayla Sahili'ne en kısa sürede Ek Hizmet Binamız önünde İş Bankası Ortak ATM'si kurulacak" dedi.

Kaynak: Bültenler

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