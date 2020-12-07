Helvacıoğlu, Keşan Kent Müzesi çalışmalarını inceledi
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Helvacıoğlu, Keşan Kent Müzesi çalışmalarını inceledi

07.12.2020 10:29 | Son Güncelleme: 07.12.2020 10:32
Helvacıoğlu, Keşan Kent Müzesi çalışmalarını inceledi

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Kent Müzesi çalışmalarını yerinde inceledi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Kent Müzesi çalışmalarını yerinde inceledi.

Müzenin koordinatörü Aslı Avcı'dan yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alan Helvacıoğlu, Keşan Kent Müzesi'nin tarihin değerini koruyarak, geçmişle gelecek nesilleri buluşturacağını belirtti.

Müzenin bölge tarihine de ışık tutacağını aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Keşan Kent Müzemiz kentiyle iç içe yaşayan bir müze olacak. Genç neslimiz müzemiz sayesinde hangi günlerden bugünlere gelinmiş onu bilecek. Atıl durumda olan ve muhafazası uzun süre mümkün olmayan materyalleri toplayıp bunları çağdaş müze ortamında muhafaza ediyoruz."

Helvacıoğlu'na incelemelerde Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı, Belediye Meclis Üyesi Nehir Gergin ve Fen İşleri Müdürü Erdi Kılıç da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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