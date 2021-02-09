Helvacıoğlu ile Kılınç MHP Keşan İlçe Başkanı İnan'ı ziyaret etti
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Helvacıoğlu ile Kılınç MHP Keşan İlçe Başkanı İnan'ı ziyaret etti

09.02.2021 16:37 | Son Güncelleme: 09.02.2021 16:41
Helvacıoğlu ile Kılınç MHP Keşan İlçe Başkanı İnan'ı ziyaret etti

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ile AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç MHP'nin kuruluşunun 52. yıldönümü dolayısıyla MHP Keşan İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ile AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç MHP'nin kuruluşunun 52. yıldönümü dolayısıyla MHP Keşan İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Helvacıoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın Türkiye ve dünyaya örnek bir güç birliği olduğunu söyledi.

Vatan, millet, bayrak, milliyetçi ruh ve birlik ruhunu dayanışma içerisinde götürmenin örneğini yaşadıklarını belirten Helvacıoğlu, "Cumhur İttifakı mensubu olmaktan gurur duyuyorum. MHP'nin kurucusu rahmetli Alparslan Türkeş'i de rahmetle anıyoruz. Birlik ve beraberliğimiz her geçen gün sağlamlaşıyor." ifadelerini kullandı.

AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç da Cumhur İttifakı'nı herkesin gıptayla izlediğini belirterek, "Türkiyemizin daha ilerilere gitmesi için liderlerimiz ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Cumhur İttifakı olarak birlikte dimdik ayaktayız. Alparslan Türkeş büyük bir liderdi, Allah rahmet eylesin diyoruz. 52 yıl uzun bir süre, daha nice 52 yıllara." diye konuştu.

MHP İlçe Başkanı Adnan İnan da ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Cumhur İttifakı'nın ilelebet devam edeceğini kaydetti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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