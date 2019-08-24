Helvacıoğlu Erikli'de buluşma toplantısında konuştu!

24.08.2019 15:19

Erikli Çay Bahçesi'nde gerçekleştirilen ve saat 17.00'de başlayan toplantıya; Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Başkan Yardımcıları Yakup Balcı, Mustafa Altay, Mücahit Erdoğan, Belediye Meclisi Üyesi Nehir Gergin, Belediye Birim Amirleri ve Erikli sakinleri katıldı.

Erikli'deki vatandaşların kooperatifin devrinden sonra gün itibarıyla tam manasıyla Keşan Belediyesi'nin sakinleri ve dostları olduğunu ifade eden Başkan Helvacıoğlu, "30 yıldır Erikli, kooperatif tarafından yönetiliyordu. Bu sürece emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kooperatif bugünlere kadar çok iyi işler başardı. Dünyada da Türkiye'de tatil konsepti değişti. Eskiden evi olan tatil bölgesine giderdi. Su ve kumsal sorunları yaşanmazdı. Artık ne yazık ki böyle değil. Erikli'nin daha ileri taşınması için bize görev verdiniz biz de bu görevi cesaretle aldık ve taşın altına elimizi koyduk. Saros Körfezi'nde 3 milyona yakın turist gelip gidiyor. Burada en revaçta olan yerler Erikli ve Yayla oldu. Sancılı bir büyüme söz konusu. Hizmetin siyaseti olmaz. 2020'de Erikli'de neler yapabileceğimizi görüşmek üzere toplandık. Bugün Keşan Belediyesi'nin Erikli'deki resmi hizmetinin 1. günü. Belediye olarak daha önce çöpünüzü alıp, emlak verginizi alıyorduk. Güzelleştirme Kooperatifi de başka hizmetler yapıyordu. Valilik, Kaymakamlık, muhtarlıklarımız ayrı ayrı hizmetler üretiyordu. Böyle olmaz. Şimdi biz Erikli'yi kendimiz yönetip hizmet getireceğiz. Yeni bir Erikli ve Saros Körfezi için ortak akılla çalışacağız." dedi.

Erikli'nin devri konusunda ay sonunda tüm geçişlerin tamamlanacağını belirten Başkan Helvacıoğlu, Erikli'de; su, arıtma ve kanalizasyon sorunlarının bulunduğuna işaret ederek şunları kaydetti: "Erikli için tüm Edirne'deki mekanizmaları seferber edeceğiz. Çünkü burası bizim aydınlık yüzümüz, çünkü burası bizim dışa açılan kapımız. Sizleri burada huzur içinde dinlendirmemiz lazım. Biz hizmete hazırız. Sizin adınıza burasını devraldığımız için çok mutluyum. Birlikte çok daha güzel günlere ulaşacağız. Büyük bir sorumluluk üstlendiğimizi biliyoruz. Elimizde sihirli bir değnek yok. Sizden sabır istiyoruz. Sorunları kademeli olarak çözüme ulaştıracağız. Birlikten rahmet doğacak, bu rahmeti de Erikli'ye yansıtacağız. Erikli'de tüm hizmetlerin yürütüldüğü birimlerimiz olacak. Erikli'den sorumlu başkan yardımcımız Mustafa Altay'dır. Bireysel sorunlara her zaman çare olamayabiliriz. Hizmeti tüm Erikli'yi düşünerek yapacağız. Biz şunun veya bunun adamı değil Erikliler'in adamı olacağız. Önümüzdeki dönemde kuralları ve kaideleri işleteceğiz. Kararlı adımlar atacağız."

Mustafa Helvacıoğlu,belediyenin kooperatifi aktifi ve pasifi ile devraldığını yani kooperatife olan borçların aynı şekilde belediyeye geçtiğinin altını çizdi.

S.S. Erikli Sahili Turizm Geliştirme Kooperatif Başkanı Yaşar Aras ise şunları söyledi; "Kooperatifin belediye devredilişinin tamamlandığı bir günü yaşıyoruz. Bu konuda noktayı koyduk. Bundan sonra Erikli Sahili'nde yetkili belediyemizdir. Hayır olsun. Belediyemizin bundan sonra Erikli Sahili'ne güzel hizmetler yapacağından kuşkumuz yok. Başkanımızı yakından tanırım. Yapmış olduğu hizmetler yapacaklarının teminatıdır. Erikli Sahili kooperatif ile idare edilemezdi. Başkanımız bu işe canı gönülden girdi. Bunun kıymetini bilelim. Problemlerimiz var ama önce Sayın Başkanımıza sonra sizlere inanıyorum hepsi çözülecek. Önümüzdeki sene Erikli'de suyun akma ihtimali %90. Bundan şüpheniz olmasın. Bu sözü belediye başkanıma olan güvenimden veriyorum. Tüm hizmetler olacak. Bundan sonra kooperatifinize sahip çıktığınız kadar belediyemize de sahip çıkmanızı rica ediyorum. Bir düzen kuruluyoruz. Bu düzende hepimiz daha mutlu olacağız. Böyle bir kooperatif devri ilk kez oluyor. Türkiye'de tek örnek biziz."

Toplantıda daha sonra Erikli sakinlerinin sorunları ve isteklerini iletmesi ile sürdü.

Erikli sakinleri; günübirlikçilere yer gösterilmesi, çadır, seyyar satıcılar, gürültü sorunu, otopark sorunu, imar, eczane ve doktor sorunları, yeşil alan ve park düzenlemeleri istekleri, kumsal, festivaller konusundaki eleştiri ve isteklerini belediye yetkililerine iletmesinin ardından birim amirleri söz aldı.

Edirne'nin ilk imar planlarının 1985 yılında onaylandığını hatırlatan İmar ve Şehircilik Müdürü Güliz Uslu Ergenler, "Şu an Saros Körfezi'nde yeni bir SİT alanı çalışması devam ediyor. 25 Haziran itibarıyla Yayla ve Danişment Sahillerinde SİT alanları belirlendi. Bakanlık tarafından onaylandı. Buralarda koruma amaçlı imar planı çalışmalarımız devam ediyor. Erikli içinde şu anda SİT konusunda haber bekliyoruz. Burada toplam alanımız 145 hektar. 126 hektarı planlı alan. Sorunlarınızı biliyoruz. Planlama çalışmaları esnasında taleplerinizi bize iletirseniz koruma amaçlı imar planları çalışmasında bunların hepsini dikkate alacağız. İmar planının onayı belediyemiz tarafından değil ilgili bakanlık tarafından yapılacak. Keşan Belediyesi mücavir alanlarını yeniden planlama konusunda bir çalışma yapıyoruz. İstekleriniz olursa alabiliriz. Kaçak inşaatlar konusunda şikayetler var. Şu anda inşaat yasaklarının devam etmesi nedeniyle şu anda işlem yapamıyoruz. Yapı kayıt belgesi alımı yoğun bir şekilde gerçekleşti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu konuda denetimleri yapıyor. Bizler de hak kazanan ve kazanmayanların ayırt edilmesi konusunda çalışıyoruz." dedi.

Bunun üzerine söz alan Belediye Başkanı Helvacıoğlu, imar barışına başvuru yapanları hak kazanmış olmadığına dikkat çekerek, imar barışının 2017 yılı öncesinde yapılan yapıları kapsadığını ve konuyla ilgili tespit çalışmalarının yapılacağını dile getirdi.

Göreve geldikten sonra Alo 153 hattını kurduklarını dile getiren Mustafa Helvacoğlu, "Erikli Sahili'nden; 71 çadır, 28 gürültü, 16 zabıta, 15 plaj, 13 çöp, 8 su kesintisi, 8 yaralı hayvan, 6 kanalizasyon, 6 seyyar satıcı, 4 kaçak yapı, 4 kaldırım işgali ve 34 ilaçlama isteği olmak üzere, sezon başladığından bu yana 213 şikayet almışız. 153'ün daha aktif olması gerek. Sorunlarınızı bize bildirin. 153'ü önemsiyoruz. Size hizmet borcumuz borcu." şeklinde konuştu.

Daha sonra konuşan Zabıta Müdür Gökhan Yılmaz, "Şikayetlere jandarmamız ile birlikte anında müdahale ediyoruz. Aksaklıkların olduğu zamanlar oldu. Çadır konusunda festival ve bayramda yoğunluktan dolayı aksaklıklar olmuş olabilir. Önümüzdeki yıl bu konuya daha fazla önem vereceğiz." diye söyledi.

Mustafa Helvacıoğlu ise Erikli'de kontrolün sağlanması, günübirlikçilerin günübirlikçi tesislere yönlendirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, sahilin daha düzenli olması için gerekli adımları atacaklarını dikkat çekti.

Karasinek-sivrisinek mücadelesi ve sokak hayvanları konusunda yapılan çalışmaları anlatan Veteriner İşleri Müdürü Mahmut Yıldırır, şöyle dedi: "Sineğin üreme alanlarında larva ilaçlaması yapıyoruz. Erikli Sahili'nde 23 kez larva mücadelesi yaptık. Sineğin üreme alanlarını yok ediyoruz. Genelde araç üstü ULV konusunda şikayet alıyoruz. Araç üstü ilaçlama yaparken çok dikkatli olmamız lazım. Keşan Belediyesi olarak larva mücadelesine daha fazla önem veriyoruz. Sokak hayvanları konusunda 5198 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre hareket ediyoruz. Bizim görevimiz rehabilitasyon çalışmalarını yaparak, sahiplendirmektir. Eğer sahiplendiremezsek, aldığımız ortama bırakıyoruz. Yasalar gereği bunu yapıyoruz."

Daha sonra söz alan Temizlik İşleri Müdürü Yasin Paçaman ise şu ifadeleri kullandı: "Keşan Belediyesi olarak Erikli Sahili'nde temizlik konusunda çalışmalar yapıyoruz. Bunun yanında çöplerimizi ağzı bağlı şekilde atarsak ve çöp konteynerlerinin kapakları kapalı tutarsak daha başarılı olacağız. İnşaat atıklarının alınması konusunda bizden yardım isteyebilirsiniz."

Hukuk İşleri Müdürü Avukat Orkan Özkaya ise kooperatifin aktif ve pasifi ile belediyeye devredildiğinin, kooperatife olan borçların da belediyeye aktarıldığını ve silinmesinin söz konusu olmadığının altını çizdi.

Toplantı Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nun konuşmasıyla sürdü.

Helvacıoğlu, şunları söyledi: "Sahillerin kiralanması söz konusuydu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kumları ihaleye çıkarmış. Biz de bizi ilgilendiren alanları kiralamak istedik. Meclisimize anlatamadık her halde ve bu konuda anlaşamadık. Ben konuyu iyi anlatamadım sanırım. Meclis bu konuda ret kararı verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanımız da sahillerin kiralanması konusunu sordu ve Meclisi'mizin ret ettiğini ilettim. Önümüzdeki dönemli ne olur, kiralanır mı, kim alır bilmemem. Belediye tesislerinin önünü kiralamak istedim ama olmadı. Güvenlik konusunda zabıta sayımız artacak. Jandarmamız ile önümüzdeki sezon özel çalışmalarımız olacak. Toz konusunda yaşanan sıkıntıları da aşacağız. Seyyar satıcılar konusunda gelen şikayetler var. Su abonelikleri konusunda işlemlere başladık. Boş alanlara tuvalet ve duşlar koyacağız. Bu modern bir çalışma olacak. Kaldırımlara yapılan araç parkları konusunda taviz vermedik. Kiralık evler konusunda belediye olarak tabela asarak, tavsiyede bulunacağız. Bazen bu konuda bir talan söz konusu. Düzensizlik yaşanmasına engel olacağız."

Osman Coşkun, gürültü konusunda gereken denetimlere devam ettiklerine, Erikli Sahili'nde 10 denetim yaptıklarını ve 1 işletmenin canlı müzik ruhsatını iptal ettiklerini dile getirdi.

Park ve Bahçeler Birimi Sorumlusu Pelin Sençper, yeşil alanlar konusunda gereken çalışmaların yapılacağını kaydetti.

İtfaiye Müdürü Savaş Yiğit, kooperatiften devir alınan itfaiye aracının bakım çalışmalarını yapacaklarını ve önümüzdeki sezonda hizmet verecek hale getireceklerini söyledi.

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Erhan Başaran, "Erikli'deki sorunları yakından takip ediyoruz. İçme suyu konusunda DSİ ile Keşan Belediyesi arasında imzalanan protokole göre Mecidiye Göleti'nde içme suyu arıtma tesisinin yapılması planlandı. Bu konuda proje bitme aşamasında. Başkanımız bu konuyu yatırım planına aldırmaya çalışıyor. Atık su konusunda da bazı seçeneklerimiz mevcut. Bu konuda ciddi çalışmalarımız var. Elimizden geleni yapacağız." dedi.

Fen İşleri Müdürü Benhür Felek, yollar konusunda eksikliklerin bulunduğunu, konuyla ilgili olarak program yaptıklarını ve önümüzdeki yaz sezonunda yolların daha iyi olacağını söyledi.

Mecidiye Muhtarı Ali Balaban ise Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'na Mecidiye Sahili'nde verdikleri hizmetten ötürü teşekkür etti.

Toplantıda son olarak söz alan Mustafa Helvacıoğlu, vatandaştan gelen şikayetler konusunda hassas olacaklarını ve çalışmaların hissedileceğini söyledi.

Konuşmaların ardından toplantı sona erdi.

Kaynak: Bültenler