Helvacıoğlu, Bulgaristan'ın Sozopol Belediyesini ziyaret etti - Haberler
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Helvacıoğlu, Bulgaristan'ın Sozopol Belediyesini ziyaret etti

AA / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel
Helvacıoğlu, Bulgaristan'ın Sozopol Belediyesini ziyaret etti

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Bulgaristan'ın Sozopol Belediyesi Başkanı Tihomir Yanakiev'i ziyaret etti.

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Bulgaristan'ın Sozopol Belediyesi Başkanı Tihomir Yanakiev'i ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Helvacıoğlu ziyarette Yanakiev ile AB Projeleri ve ortak festivallerle ilgili görüştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Helvacıoğlu, kardeş belediyecilik çalışmaları kapsamında Sozopol Belediyesi ile anlaşma yaptıklarını belirtti.

Keşan'ın kazanımları için çalıştıklarını belirten Helvacıoğlu, "AB hibe projelerinden faydalanmak ve Keşan'ımıza katkı sunmak için Sozopol'deyiz. Turizm ve festivaller anlamında da şehrimizin tanıtımını, gelişimini destekleyici çalışmalar yapıyoruz. Ocak, şubat ve mart aylarında başlayacak hibe proje dönemi için de hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Keşan'ımızın kazanımları için durmaksızın çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ziyarette Yanakiev'e çeşitli hediyeler veren Helvacıoğlu, anı defterini de imzaladı.

Helvacıoğlu, Bulgaristan'ın Sozopol Belediyesini ziyaret etti

AA / Gökhan Balcı - Son Dakika Haberleri

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