Helvacıoğlu, belediyenin bir haftalık çalışmaları hakkında bilgi verdi

KEŞAN, EDİRNE (Bültenler) - Sahadan yönetim anlayışı ile geçtiğimiz hafta da Keşan için birçok çalışmaya ve projeye imza attıklarını belirten Helvacıoğlu, "Yayla Sahilimizi ve mücavir alanlarımızı yaza hazırlamak için başkanımız Helvacıoğlu öncülüğünde çalışmalara başladık. Yurtiçi ve yurtdışı ilişkilerimiz güçlendirerek, ortak festivaller ve AB Projeleri içi Bulgaristan Sozopol Belediyesiyle el sıkıştık.

Kadına verdiğimiz destekle dikkat çekerken, ilçemizin ve ülkemizin kadın girişimcilerinin takdirini kazandık. Spor adına geçen hafta da durmak bilmedik. Atatürk Stadyumu'nu çimlendirirken, tenis ve basketbol sahalarımızı telle kapattık. Edirne Gençlik Spor İl Müdürümüzle spor yatırımlarımızı değerlendirirken, desteklediğimiz bilardo ve kurumlar arası futbol turnuvasıyla spora katkı sunduk. Keşanlıların güvenliğini de elden bırakmadık. Suç ve tehlike unsuru oluşturan metruk evlerin 238.'sini de yıktık. Güvenlik kameralarının bakımlarını sağladık. Yeni bir meydan kazandırmak için yıktığımız eski belediye binasındaki çalışmaları tamamlarken, kent müzemizde de çalışmalara devam ettik. Sağlığınız için toplu taşıma araçlarında, Salı pazarında covid denetimleri, hastanedeki hizmet noktamızla çalışmalar yaptık. Sağlığımız için kan bağışlayan hemşerilerimizi kültür gezimizle ödüllendirdik. Yatırımlarımıza kaynak üretilmemesi ve yapılan projelerin engellenmesi ve çalıştırılmaması nedeniyle basın açıklaması yaparak huzurevi, kapalı pazaryerleri ve son meclis toplantısı hususunda canlı yayında vatandaşlarımıza bilgiler sunduk. Şeffaf ihalemizle, işçilerimizle yaptığımız toplu sözleşme görüşmelerimizle, katıldığımız proje üretim eğitim seminerimizle geçen hafta da hiç ama hiç durmadık. Yaptığımız çalışmalarla geçen hafta da ulusal kamuoyunda başarımızla dikkat çektik. Okul yolunda öğrencilerle, nikâh akitlerinde çiftlerle, sonsuza uğurladığımız yitirdiklerimizle,belediyemiz hizmet noktasında aşısını olan vatandaşlarımızla, dünyaya gelen bebeklerimizle, günlerini kutladığı yargı çalışanlarımızla Keşan'ın hemen her yerinde vatandaşlarımızla olduk. Keşan Belediyesi olarak çalışmalarımıza aralık vermeden devam ediyoruz."

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