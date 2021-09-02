Helvacı kilimi kadınlara istihdam kaynağı oluyor

Aliağa'nın Helvacı Mahallesinde kendine özgü dokumasıyla 500 yılı aşkın bir geçmişe sahip Helvacı kilimi; Aliağa Belediyesi, İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, İzmir Ticaret Borsası, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Aliağa Ticaret Odası ve S.S.

Aliağa'nın Helvacı Mahallesinde kendine özgü dokumasıyla 500 yılı aşkın bir geçmişe sahip Helvacı kilimi; Aliağa Belediyesi, İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, İzmir Ticaret Borsası, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Aliağa Ticaret Odası ve S.S. Aliağa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi iş birliğinde imzalanan protokol ile kadınların aile bütçelerine katkı sağlayacak.

Dokuma özellikleriyle Anadolu coğrafyasında özel bir yere sahip olan Helvacı kilimi, imzalanan eğitim ve iş birliği protokolü ile yeniden hayat buluyor. Protokol kapsamında Aliağa Halk Eğitimi Merkezi tarafından "Yöresel Kilim Dokuma" kursları açılacak. Kadınlar, kurslarda el emeği ile ürettikleri Helvacı kilimlerini belirlenen yerlerde satışa sunarak hem ev ekonomilerine katkı sağlayacak hem de yöresel Helvacı Kilimini yaşatarak gelecek nesillere ulaştıracak. Aliağa Belediyesi başkanlık makamında gerçekleştirilen eğitim ve iş birliği protokolüne Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Kadri Kabak, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu Doğal İcra Kurulu Üyesi İlhan Zincircioğlu, Aliağa Ticaret Odası Başkanı Ömer Ertürk ve S.S. Aliağa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Berrin Argunhan imza attı.

"Helvacı kilimimizi ulusal ve uluslararası pazarlara sunma imkanı bulacağız"

Aliağa'nın yöresel değerlerinin korunmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına önem verdiklerini belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, "Aliağa denilince akıllara sadece sanayi ve fabrikalar geliyor. Bizim arzumuz Aliağa'nın deniz, tarih, turizm ve farklı birçok yöresel ürünle anılmasıdır. Helvacı kilimi, bu arzumuzun ve hayalimizin en kıymetli ürünleri arasında yer alıyor. Helvacı kiliminin yeniden hayat bulması ve pazarlanması noktasında İş-Kur'umuzun öncülüğünde kurslar açılacak. Kurslara katılan kursiyerlere yine İş-Kur tarafından teşvikler sağlanacak. Bu noktada tüm paydaşların bir araya gelmesi Aliağa için çok kıymetli. Helvacı kilimimizi tüm paydaşlarımızla birlikte arzu ettiğimiz ulusal ve uluslararası pazarlara sunma imkanı bulacağız" dedi.

"Kadınlara girişimciliği aşılamak ve destek olmak bizim görevimiz"

Kadınların girişimciliğe özendirilmesi ve ekonomik olarak özgüvenlerinin artması noktasında önemli bir projeye imza attıklarını ifade eden İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu Doğal İcra Kurulu Üyesi İlhan Zincircioğlu, "Helvacı kiliminin geleneksel değerinin ortaya çıkarılması bizim için çok önemli. Kadınlara destek olmak, kadının ekonominin içinde olmasını her şeyden çok daha önemli görüyoruz. Kadınlara girişimciliği aşılamak ve destek olmak bizim görevimiz" diye konuştu.

Aliağa Belediyesi Helvacı kilimi için çalışmalara başladı

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın bölgenin kültürel mirasını koruyup geleceğe taşımak amacıyla oluşturulan "Kültür Vizyonu" çerçevesinde 'Aliağa ve Çevresindeki Türk Eserleri ve El Sanatı Ürünlerinin Araştırılması' çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar ile Aliağa ve çevresinde Türk kültürü izleri, zengin Yörük kültürüne ait miras ortaya çıkarılıyor. Prof. Dr. Bekir Deniz ve Dr. Öğretim Üyesi Ebru Subaşı tarafından yürütülen proje kapsamında Aliağa ve çevresinde cami, çeşme, türbe, yatır, köprü ve mezar taşları ile halı, kilim, ehram, oya, işleme, örgü işleri, bakır, sepet örücülüğü gibi yöresel el sanatı ürünleri ile özellikleri ortaya çıkartılıyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı