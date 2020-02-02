02.02.2020 18:28 | Son Güncelleme: 02.02.2020 18:34

İzmir'in Aliağa ilçesinde Helvacı Gençlik Spor Kulübü tarafından ilk kez gerçekleştirilen '1. Helvacı Deve Güreşleri' renkli görüntülere sahne oldu.



Ege ve Akdeniz Bölgesinden gelen 150 pehlivan devenin katılımıyla düzenlenen güreşler vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle izlendi. Binlerce kişinin akın ettiği güreşlerde pehlivan develerin kıran kırana mücadeleleri izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Helvacı Futbol Sahasında düzenlenen organizasyon Aliağa Engelsiz Mehteran Takımının mini konseri, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve başcazgır Halil Coşkun'un duası sonrası 'Büyük İskender' adlı deve ile 'Engin Bey' isimli devenin güreşiyle başladı. Gün boyu süren güreşler sırasında zaman zaman rakibinden korkup kaçan develeri zapt etmeye çalışan urgancılar ve deve sahipleri zor anlar yaşadı. Birbirlerine üstünlük sağlamaya çalışan develerin güreşlerini izlemek için Helvacı'ya akın eden binlerce vatandaş bir taraftan güreşleri heyecanla izlerken, bir taraftan da güzel havanın tadını çıkartarak piknik yaptı. Etkinlik alanında deve sucuklarının boy boy sergilenip, ekmek arasında servis edilmesi de dikkatlerden kaçmadı.



Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'a sevgi seli



Etkinliğin bir bölümünde güreş alanına gelen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, alanda vatandaşlar tarafından yoğun bir ilgiyle karşılandı. Güreş alanını gezerek vatandaşları selamlayan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'a güreş tertip komitesi tarafından günün anısına mini deve heykeli hediye edildi.



"Yörük kültürünü hep birlikte yaşıyoruz"



Deve güreşlerinin Yörük kültürünün asırlardır süre gelen bir geleneği olduğunu belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, "Geleneğimizi Helvacı'da yaşamamıza vesile olan başta Helvacı Spor Kulübü yöneticilerimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir Yörük kardeşiniz olarak bugün Yörük kültürünü hep birlikte yaşıyoruz. Bölgemizin en namlı pehlivan develerini hep birlikte izleyeceğiz. Kültürümüzü yaşatmak adına düzenlediğimiz deve güreşlerine katılarak bizlere onur veren tüm deve sahiplerine ve tüm misafirlerimize de tek tek teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin" dedi.



Türkiye'nin en iyi develeri mücadele etti



Güreşler esnasında aynı zamanda Aliağa Belediye Başkanlık kupası heyecanı da yaşandı. Başpehlivan unvanına sahip, Türkiye'nin en iyi iki devesi; Akça'dan Nuri Karagöz'ün sahibi olduğu 'Karagözoğlu' isimli deve ile Bodrum'dan Kaptan Mustafa'nın sahibi olduğu 'Kanka' isimli deve belediye başkanlık kupası için karşı karşıya geldi. Kıyasıya geçen mücadelede 'Karagözoğlu' isimli deve rakibi 'Kanka' karşısında üstünlük sağladı. Mücadele sonrasında deve sahipleri belediye başkanlık kupasını Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın elinden aldı. - İZMİR

Kaynak: İHA