Helvacı'dan Yeni Şakran'a kadar yol kenarları ağaçlandırılıyor

İzmir'de Aliağa Belediyesi, Helvacı Mahallesi'nin girişinden Yeni Şakran Mahallesi çıkışına kadar yol kenarlarında ağaçlandırma çalışması başlattı.

İzmir'de Aliağa Belediyesi, Helvacı Mahallesi'nin girişinden Yeni Şakran Mahallesi çıkışına kadar yol kenarlarında ağaçlandırma çalışması başlattı.

Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kenti daha yeşil bir alan haline dönüştürmek için ağaçlandırma ve bitkilendirme projelerine hız kesmeden devam ediyor. Ağaçlandırma çalışmalarına Aliağa Küçük Sanayi Sitesi girişinden başlayan ekipler, ilk etapta sanayi sitesi girişi üzerinde yol kenarlarına 300 adet selvi ağacı dikti.

Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Adil Çağlar, "Belediye Başkanımız Serkan Acar'ın talimatlarıyla ilçe sınırlarımız içerisinde bulunan Helvacı girişinden Yeni Şakran Mahallesi çıkışına kadar İzmir-Çanakkale kara yolunun kenarları ile orta refüjde bitkilendirme ve ağaçlandırma çalışmalarına başladık" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı