Helva İkramına Yoğun İlgi

Bilecik Belediyesi tarafından, Berat Kandili dolayısıyla irmik helvası ikramı yapıldı.

Bilecik Belediyesi tarafından mübarek gün ve bayramlarda düzenli olarak uygulanan gelenek kapsamında şehir merkezindeki Sosyal Tesisler Çay Bahçesi önünde vatandaşlara irmik helvası ikram edildi. Vatandaşlara kendi elleriyle helva ve şerbet ikram eden Bilecik Belediye Başkan Vekili Şükrü Selöz, şerefli bir milletin evlatları olduğunu ifade ederek, "Berat Kandili'nin ne olduğunu sizler belki benden daha iyi biliyorsunuz. Berat adı üzerinde hani bir insan suç işler de, hata yapar da mahkemeye düşer ve hakim karşısına çıkar. Birinci mahkeme olur, ikinci mahkeme olur. Üçüncü mahkemede artık bu son mahkeme derler. Karar verilecek ceza mı, kurtuluş mu diye. İşte Berat Kandili akşamı da bizim 1 yıllık ömrümüzün geçtiği bu muhasebe gecesi. 1 yıl içerisinde neler yaptık, iyilikler, günahlar ve sevaplar hepsi bu akşam toplanacak ve inşallah yapacağımız dualarla, tövbelerle o küçük günahlarımızı affettirip mahkemeden berat etmiş olarak, tertemiz çıkmış olacağız inşallah. Duamız ve temennimiz bu. Ben bu vesileyle hepinizin Berat Kandili'ni kutluyorum" dedi.

Başkan Vekili Selöz'ün konuşmasının ardından emekli müftü Cahit Ergun tarafından dua edilerek, irmik helvası ikramı yapıldı. - BİLECİK