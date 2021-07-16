Helva almaya gitti, durağa bıraktığı valiz fünye ile patlatıldı
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Helva almaya gitti, durağa bıraktığı valiz fünye ile patlatıldı

Helva almaya gitti, durağa bıraktığı valiz fünye ile patlatıldı
Demirören Haber Ajansı / Cemhan Şen - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'de otobüs durağına bırakılan şüphe üzerine fünye ile patlatılan valizden kıyafet çıktı.

ÇANAKKALE'de otobüs durağına bırakılan şüphe üzerine fünye ile patlatılan valizden kıyafet çıktı. Bir süre sonra olay yerine gelen valizin sahibi H.G., telefonunu tamire bıraktığını, ardından da helva almaya gittiğini söyledi.

Demircioğlu Caddesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki bir otobüs durağına bırakılan valizi gören vatandaşlar, polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, bölgeyi güvenlik şeridiyle çevirip, Demircioğlu Caddesi'ni trafiğe kapattı. Çağırılan bomba imha uzmanının fünye ile patlattığı valizden kıyafet çıktı.Bir süre sonra olay yerine gelen H.G., telefonunu tamire bırakıp, helva almaya gittiğini, bu sürede valizini otobüs durağına bıraktığını söyledi. 


Helva almaya gitti, durağa bıraktığı valiz fünye ile patlatıldı
Helva almaya gitti, durağa bıraktığı valiz fünye ile patlatıldı
Helva almaya gitti, durağa bıraktığı valiz fünye ile patlatıldı
Helva almaya gitti, durağa bıraktığı valiz fünye ile patlatıldı
Helva almaya gitti, durağa bıraktığı valiz fünye ile patlatıldı
Helva almaya gitti, durağa bıraktığı valiz fünye ile patlatıldı
Helva almaya gitti, durağa bıraktığı valiz fünye ile patlatıldı
Helva almaya gitti, durağa bıraktığı valiz fünye ile patlatıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemhan Şen

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