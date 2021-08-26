Helsinki - Fenerbahçe ilk 11'ler belli oldu mu? İşte, Helsinki - Fenerbahçe muhtemel 11'leri!

UEFA Avrupa Ligi ön elemelerinde hedefine ulaşmak isteyen Helsinki - Fenerbahçe bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Helsinki - Fenerbahçe maçı öncesi, Helsinki - Fenerbahçe ilk 11'ler belli oldu mu merak edildi. İşte, Helsinki - Fenerbahçe muhtemel 11'leri

UEFA Avrupa Ligi ön elemelerinde heyecanla beklenen müsabakada Helsinki - Fenerbahçekarşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Helsinki - Fenerbahçe ilk 11'ler belli oldu mu ve Helsinki - Fenerbahçe muhtemel 11'leri konuları araştırılıyor. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

HELSİNKİ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Helsinki - Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçı, 26-08-2021 Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

HELSİNKİ - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Helsinki - Fenerbahçe maçı Spor Smart platformundan yayınlanacak.

HELSİNKİ - FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Helsinki - Fenerbahçe maçını izlemek için Spor Smart kullanıcısı olmalısınız.

HELSİNKİ - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LERİ

HJK Helsinki: Tannander, Saksela, O'Shaughnessy, Murillo, Moren, Jair Tavares Silva, Sparv, Riku Riski, Roope Riski, Valencic, Hostikka

Fenerbahçe: Altay, Sangare, Tisserand, Serdar, Szalai, Ferdi, Gustavo, Zajc, Mesut, Muhammed, Valencia Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.