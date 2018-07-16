Helsinki'de Tarihi Zirve

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Helsinki'de bir araya geldi.

Finlandiya'nın başkenti Helsinki, tarihi zirveye ev sahipliği yapıyor. Rus lider Vladimir Putin, Helsinki'ye 30 dakika geç geldi. ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Helsinki'deki görüşmesi başladı. İki lider, toplantının basına açık kısmında önemli ifadeler kullandı. İlk sözü alan Putin, "İlişkilerimiz ve dünyadaki pek çok ulusu ilgilendiren zor meseleler hakkında konuşmamızın zamanı gelmişti" dedi.

Sözlerine Putin'i Dünya Kupası için kutlayarak başlayan Donald Trump ise, "Son birkaç yıldır ilişkilerimiz çok iyi değildi ama olağanüstü ilişkilere sahip olabiliriz. İki nükleer gücüz, bence dünya da iyi geçinmemizi istiyor. Nükleer gücün yüzde 90'ına sahip iki ülkeyiz" diye konuştu.

Görüşmenin önemine atıfta bulunan Trump, "Rusya ile iyi anlaşmak iyi bir şey. Dünyanın gözü burada, karşılıklı görüşmeye başlamak için sabırsızlanıyorum. Sonrasında birçok temsilci ile birlikte toplantılarımız olacak, soracağımız birçok soru olacak. Umarım cevapları da bulabiliriz. Sizinle olmak harika" dedi.

Finlandiya Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirilen görüşmenin ardından iki lider birlikte öğle yemeği yiyecek. Her iki lider de zirve öncesinde Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile bir araya geldi. - HELSİNKİ