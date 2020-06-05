Helsinki Büyükelçisi Erkul, Finlandiya'ya iade edilen DEAŞ'lılara ilişkin uyarıda bulundu Türkiye'nin Helsinki Büyükelçisi Mehmet Vakur Erkul, geçen hafta sonu ülkeleri Finlandiya'ya iade edilen DEAŞ bağlantılı kişilere ilişkin uyarılarda bulundu.

Türkiye'nin Helsinki Büyükelçisi Mehmet Vakur Erkul, geçen hafta sonu ülkeleri Finlandiya'ya iade edilen DEAŞ bağlantılı kişilere ilişkin uyarılarda bulundu.

Finlandiya'nın "MTV" kanalına konuşan Erkul, Türkiye'nin, Suriye'deki Hol kampından Finlandiya'ya dönenlerin potansiyel tehdit taşıdığına inandığını belirterek, söz konusu kampta radikalleşmiş gruplar olduğunu ve orada DEAŞ'lıların aileleriyle yaşadıklarını bildiklerini söyledi.

Büyükelçi Erkul, kampta yaşayanların PKK, YPG ve PYD'li terörist unsurlarla iş birliği içinde hareket ettiğinin de bilindiğini kaydederek, "Hol, teröristlerin yönetiminde olan bir esir kampı. Orada DEAŞ mensupları ve aileleri yaşıyor. Kampla ilgili iyimser hayallere kapılmak doğru değil." ifadelerini kullandı.

Erkul, edindikleri bilgilere göre Hol kampından 800 DEAŞ'lı teröristin serbest bırakıldığını aktararak, "Bunların silahlı oldukları zannediliyor. Muhtemelen serbest bırakılmaları karşılığında kendilerinden Türkiye'de veya Suriye'de konuşlandırılacakları başka bir bölgede terör faaliyetlerinde bulunmaları bekleniyor. Özetle, kampı denetimi altında tutan grup, bu esir kampından saldıklarını kendi menfaatleri doğrultusunda kullanıyor." şeklinde konuştu.

Kampta yabancı terörist savaşçılar bulunduğundan, bunların sadece Türkiye'de ya da Orta Doğu'da değil, başka bölgelerde de terör faaliyetleri gerçekleştirebileceğini söyleyen Erkul, "Bölgeden menşeini alan tehdit, Brüksel'de, Paris'te ve başka yerlerde de kendini gösterebiliyor." dedi.

Geçen hafta sonunda 12 Finlandiya vatandaşı, Finlandiya Dışişleri Bakanlığının operasyonuyla ülkeye getirilmişti.

Ülkedeki farklı kesimler, terörist unsurların ülkeye getirilmesiyle birlikte onlarla bağlantı içindeki diğer kişilerin de terör faaliyetleriyle ülkeye sızabileceği kaygısını taşırken, bir kısmı da kendi vatandaşlarına sahip çıkılmasının hukuki alt yapısını sorguluyor.

Kaynak: AA