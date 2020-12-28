Helmann RoyalPort, yurt içi ve yurt dışından yoğun talep aldı

Helmann'ın Antalya merkezli, modern ve yenilikçi konut konusunda uzmanlaşmış yeni projesi RoyalPort'taki dairelerin yüzde 90'ı satışa çıktıktan sonra 3 ay gibi kısa sürede yeni sahiplerini buldu.

Helmann Gayrimenkul'ün açıklamasına göre, kaliteli bir yaşam ve yatırım fırsatı sunan, Antalya'nın önemli lokasyonlarından Aksu Altıntaş'ta inşasına başlanılan RoyalPort'ta yer alan 70 dairenin yüzde 90'ı kısa sürede satıldı.

Şirketin uzmanlığının ve liderliğinin birleştiği proje olarak öne çıkan, yüksek mimar Özge Fırtına ve tasarımcı Ömer Kavak tarafından tasarlanan Helmann RoyalPort, 4 bin 93 metrekare arsa üzerinde düşük katlı ve yeşil mimariyle inşa ediliyor.

Avrupa standartlarının üzerinde hazırlanan proje, Antalya kıyı bölgesinin doğal dokusuna uygun olarak keyifli, konforlu ve yenilikçi özellikler barındırıyor. Antalya'nın son dönemde imar izni verilen, gözde lokasyonlarından Aksu Altıntaş'ta hayata geçen proje, havalimanı ve Lara sahillerine yakınlığıyla öne çıkıyor.

Salgın sürecinde konut almak isteyenlerin en çok talep ettiği "düşük katlı" ve "yeşil" özelliklerini barındıran HelmannRoyalPort'ta ortak alanlarda güneş enerjisinden yararlanılıyor, kapalı otopark, fitness, havuz, sauna, spor salonları, zengin yürüme alanları, açık hava sineması, seyir terası ve basketbol sahası gibi çok sayıda sosyal donatı alanı bulunuyor.

Eşyalı ve eşyasız olmak üzere iki tip dairenin yer aldığı projede, Antalya'yı etkileyen farklı kültür motifleri ile Akdeniz tasarımı bir arada sunuluyor.

"Yatırımlarımıza ara vermeden devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Helmann Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün, klasik ve çağdaş mimarinin buluştuğu, keyifli ve özgün tasarımlar sunan RoyalPort'un satışa çıktıktan sonra kısa süre içerisinde yoğun talep gördüğünü bildirdi.

Türkiye'nin en güzel güney bölgelerinden birinde hayata geçirdikleri projede balkonda otururken Akdeniz'in esintisinin turunçgilerin buram buram kokusunu hissettireceğini anlatan Özgün, şu açıklamalarda bulundu:

"Antalya'nın en nadide lokasyonlarından Aksu'da hayata geçirdiğimiz RoyalPort, salgına rağmen hem yerli hem de yabancı yatırımcılar tarafından yoğun ilgi gördü. Eylülde satışa çıkardığımız projede yer alan 70 konuttan satılan daire sayısı 60'ı aştı. Son kalan dairelerin de kısa sürede yeni sahipleri ile buluşmasını bekliyoruz. Salgına rağmen bu kadar hızlı satış gerçekleşmesi Helmann'ın kalitesini, güvenilirliğini ve yatırım cazibesinin yüksekliğini ispatlıyor. Antalya'nın yabancı yatırımcılar tarafından yoğun ilgi gördüğü herkesçe malum. Bu yüzden yatırımlarımıza ara vermeden devam edeceğiz ve ülkemize döviz kazandırmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan