Hello Tomorrow Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Örgen'den Türk girişimcilere övgü

Bilimi, teknolojiyi ve girişimciliği bir araya getirerek geleceğe yön verecek çözümler yaratan global bir girişim olan Hello Tomorrow Türkiye'nin Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Örgen, "Türk girişimciler, bilim ve derin teknoloji alanında dünyaya katkı sağlıyor. Bu teknolojinin yüzeysel değil, kanser gibi bir soruna çözüm olması gerekiyor." dedi.

Bilim ve teknoloji tabanlı girişimcilik ekosisteminin en kapsamlı zirvesi "Hello Tomorrow Global Summit", önemli girişimcileri, uluslararası şirketleri, yatırımcıları ve araştırmacıları 1-3 Aralık'ta Paris'te bir araya getirdi.

Açılışını Fransa'nın Dijitalden Sorumlu Devlet Bakanı Cedric O'nun yaptığı etkinliğe, 115 ülkeden 4 binden fazla başvurunun arasından seçilen girişimci ve startup katıldı.

Örgen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016'da kurulan Hellow Tomorrow Türkiye'nin bilim ve teknolojiye dayalı girişimciliği hızlandıran sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi.

Ekosisteme 300'den fazla şirketi kazandırdıklarını ifade eden Örgen, burada 4 bin adayın arasında seçilen, biri Türk 77 girişimcinin yarıştığını ve 10 Türk startup'ın katıldığını belirtti.

Örgen, buraya katılımın temel amacının, bilim ve teknoloji alanında çalışmalar yapan girişimcilerin yatırımcılarla ve şirketlerle buluşması olduğunu kaydetti.

Girişimcilerin sağlık, enerji, endüstri ve çevre gibi alanında geliştirdikleri projelerle buraya katıldığını ifade eden Örgen, "Türk girişimciler, bilim ve derin teknoloji alanında dünyaya katkı sağlıyor. Bu teknolojinin yüzeysel değil, kanser gibi bir soruna çözüm olması gerekiyor." dedi.

"Geliştirdiğimiz teknolojinin sadece bizi değil tüm dünyayı etkileyecek bir teknoloji olduğunu düşünüyoruz"

Bu etkinlikte yarışan Türk girişimcisi Seydi Yavaş, doktora eğitimini "fiber lazer" üzerine yaptığını ve ortağıyla "Lumos Laser" şirketini kurduğunu söyledi.

Dünyada elektronik dahil birçok alandaki ürünlerin boyutlarının giderek küçüldüğünü ve işlem kapasitelerinin arttığını ifade eden Yavaş, cep telefonlarının buna örnek olduğunu aktardı.

Yavaş, bu aletlerin boyutlarının küçülmesini teknolojik olarak sağlayan lazeri geliştirdiklerini belirtti.

Bunu ticarileştirmeye çalıştıklarını ifade eden Yavaş, "Geliştirdiğimiz teknolojiyi farklı alanlarda uygulamak mümkün. Bu elektronik ve havacılık da olabilir. Örneğin uçak kanatlarında bu teknolojiyi uygularsak yüzde 10 yakıt tüketimini düşürebiliriz." ifadelerini kullandı.

Yavaş, geliştirdikleri lazerin, birçok alanda uygulanabileceği için geleceğin en önemli teknolojisi olarak görüldüğünü söyledi.

"Bizim geliştirdiğimiz teknoloji sadece bizi değil tüm dünyaya etkileyecek bir teknoloji"

Bu teknoloji için Türkiye'de ve yurt dışında yatırım arayışı içinde olduklarını ifade eden Yavaş, "(Lazer ile ilgili) Bizim beklediğimizden fazla ilgi çekti. Burada birçok yatırımcıyla görüştük. Güzel dönüşler aldık. Birçok toplantı ayarladık. Muhtemelen önümüzdeki dönemde yatırım alacağız." diye konuştu.

Yavaş, "Bizim geliştirdiğimiz teknolojinin sadece bizi değil tüm dünyayı etkileyecek bir teknoloji olduğunu düşünüyoruz. Tıp ve havacılık gibi birçok alanda etkili olacak bir teknoloji, bu yüzden bunu Türkiye'de laboratuvarda geliştirdik ve ticarileştirmek istiyoruz." dedi.

"Türk şirketlerinin geliştirdiği ürünlere kesinlikle ilgili var"

"Momentum R&D" isimli şirketin kurucusu Rahmi Erdem, mevcutlarına göre 3 kat daha fazla enerji karşılayabilen yeni nesil rüzgar türbini geliştirdiklerini belirtti.

Uluslararası şirketlerle iş birlikleri yapmaya çalıştıklarını ifade eden Erdem, "Türk şirketlerinin geliştirdiği ürünlere kesinlikle ilgili var. Ekonomik olarak daha düşük maliyetli çözümler sunabildiğimiz için daha karlı projeler olarak öne çıkıyoruz. Yüksek teknoloji ürünleri üretebiliyoruz. Burada fark gösterdiğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Çok büyük ilgiyle karşılaştık"

"Gozen Institue" isimli şirketin yetkilisi Eda Çağlar, dünyaya ve canlılara zarar veren herhangi ürün ve sistemin ekonomik olamayacağını söyledi.

Atıklardan birçok ürün geliştirdiklerini ifade eden Çağlar, "Çok büyük ilgiyle karşılaştık. Büyük ve orta boy yatırımcılar önümüze çok güzel opsiyon ve fikirler serdi." diye konuştu.

Etkinlikte stant açma hakkı kazanan "Algae Bio" şirketinin kurucusu Selen Şenal, iklim değişikliği alanında stant açtığını, endüstriyel atık sulardan biyo yakıt ve plastik ürettiklerini söyledi.

Hellow Tomorrow Türkiye ile birçok uluslararası şirketle görüşme fırsatı yakaladıklarını ifade eden Şenal, bu görüşmeler sayesinde işlerini geliştirebildiklerini belirtti.

"Searover" isimli şirketin yetkilisi İlkyaz Koca, insansız su altı araçları geliştirdiklerini ve enerji sektöründe çalışmaya başladıklarını kaydetti.

Koca, rüzgar türbinlerine ve güneş panellerinin bakımına yönelik yapay zeka çözümleri sunduklarını aktardı.