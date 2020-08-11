Helle Thomsen takımla ilk idmanına çıktı - Helle Thomsen takımla ilk idmanına çıktı Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Kastamonu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün yeni hocası Danimarkalı Helle Thomsen, takımla birlikte ilk idmanına çıktı.

- Helle Thomsen takımla ilk idmanına çıktı

KASTAMONU - Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Kastamonu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün yeni hocası Danimarkalı Helle Thomsen, takımla birlikte ilk idmanına çıktı.

Sezona yeni bir yapılanma ile başlayan ve başta antrenör olmak üzere takımı büyük oranda yenileyen Kastamonu Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Hem Kastamonu'da hem de Türkiye'de başarılı bir şekilde dünya çapında temsil eden ve adından söz ettiren Kastamonu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün takımın başına getirdiği dünyaca ünlü Antrenörü Helle Thomsen, takım ile birlikte ilk idmana çıktı. Danimarkalı tecrübeli isim Helle Thomsen'in ilk idmanına Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu da eşlik etti.

Atatürk Spor Salonu'nda yapılan idmana katılan Başkan Vidinlioğlu, başarılı antrenör ile bir süre sohbet ederek başarılar diledi.

Danimarkalı Antrenör Helle Thomsen ise, Türkiye'de ve Kastamonu'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Uzun bir yoldan geldim. Bugün de ilk antrenmanımıza çıktık. Sporcuları görme açısından hızlı bir antrenman geçti. Yeni sezonda yeni oyunculara da ihtiyaç olacaktır. Biz mevcut oyuncularla iyi olmak için uzun vadede çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu noktada da Kastamonu'ya imzayı attık. Kastamonu güzel bir şehir. Takımıma da inanıyorum ve aynı şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bunun için bizi uzun bir süreç bekliyor."

Dünya hentbolunu yakından takip ettiğini kaydeden Thomsen, "Son yıllarda Kastamonu Belediyespor'u özellikle takip ediyorum. Bu süreçte güzel başarıla, önemli sonuçlar aldılar" diye konuştu.

Yeni transferlerden Kübra Sarıkaya da, takıma Muratpaşa Belediyespor'dan transfer olduğunu hatırlatarak, "Yeni sezonda Kastamonu Belediyespor'a transfer oldum. Kastamonu Belediyespor'un büyük hedefleri olan bir takım olduğunu düşünüyorum. Bu hedef doğrultusunda bu takım için elimden gelen her şeyi yapmaya çalışacağım. Yeni hocamızla çalışacağımız için çok heyecanlıyım. Hocamızın maçlarını sürekli izleyip takip ediyordum. Hocamız dünyada gerçekten sayılı antrenörlerden bir tanesi. Çok mutlu ve heyecanlıyım" diye konuştu.

Kaynak: İHA